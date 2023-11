Im Dorfgemeinschaftshaus Friedberg in Bad Saulgau findet am Donnerstag, 23. November, von 9.45 bis 15 Uhr eine Fachtagung für Milchviehhalter statt. Gastgeber sind der Verein zur landwirtschaftlichen Fortbildung im Kreis Sigmaringen, der Landwirtschaftliche Beratungsdienst Biberach-Sigmaringen-Bodensee und der Fachbereich Landwirtschaft des Landratsamts Sigmaringen.

Die Milchviehhaltung steht in der öffentlichen Diskussion immer wieder in der Kritik, einen wesentlichen Anteil an den Ursachen des Klimawandels zu haben. Gleichzeitig ist die Landwirtschaft selbst stark von klimatischen Veränderungen betroffen. Die Fachtagung widmet sich daher dem Thema „Milchviehhaltung im Spannungsfeld zwischen Klimawandel und Nachhaltigkeit“.

Peter Werner hat im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP) einen besonders emissionsmindernden, tiergerechten und umweltschonenden Milchviehstall gebaut und berichtet bei der Fachtagung von seinen persönlichen Erfahrungen. Anschließend beleuchtet Roland Roth, Leiter der Wetterwarte Süd, die Zeichen des Klimawandels sowohl im globalen als auch im regionalen Kontext. Am Nachmittag spricht Wilhelm Windisch, der an der Technischen Universität (TU) München lehrte, zum Thema „Nachhaltigkeit und Klimaschutz ‐ geht das Wiederkäuern?“. Dabei wird der Referent das Spannungsfeld, in dem sich die Landwirtschaft aktuell befindet, genauer erläutern. Aktuelle Informationen aus dem Fachbereich Landwirtschaft runden die Veranstaltung ab.

Anmeldungen sind möglich über den Veranstaltungskalender des Landkreises Sigmaringen im Internet unter www.landkreis-sigmaringen.de/veranstaltungen sowie beim Milchviehberatungsdienst unter der Telefonnummer 07571/685975 und per Mail an