Mia Büchele, aus Riedlingen stammende Fußballerin, wechselt vom SC Freiburg zum Hamburger SV. Das veröffentlichte die Spielerin selbst auf ihren Social-Media-Kanälen und teilten die Vereine auf ihren jeweiligen Homepages mit. Die Frauen des HSV sind derzeit Tabellenführer der 2. Bundesliga, punktgleich mit Turbine Potsdam.

Fünf Jahre in Freiburg

„Wir freuen uns, dass wir mit Mia Büchele eine weitere junge Spielerin von unserem sportlichen Weg überzeugen konnten. Mia ist eine talentierte Fußballerin, die es versteht, ein Spiel zu gestalten“, zitiert die Homepage des Hamburger SV Catharina Schimpf, Koordinatorin Frauenfußball beim HSV. „Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team auf dem Platz zu stehen und meine Kreativität ins Spiel einbringen zu können“, wird Büchele zitiert..

Mia Büchele war 2018 vom SSV Ulm in die Jugend des SC Freiburg gewechselt. Büchele lief für die U17 der Breisgauerinnen auf, gab im Alter von 16 Jahren ihr Bundesligadebüt (2020) und absolvierte bis heute 34 Erstliga-Partien mit dem SC Freiburg. In der vergangenen Saison war Büchele an den Schweizer Erstligisten FC Basel ausgeliehen, kehrte aber im Sommer nach Freiburg zurück. In Basel bremste sie allerdings eine langwierige Vereletzung aus, in deren Folge Büchele operiert werden musste. Zum SC Freiburg zurückgekehrt sammelte sie nach der Verletzungspause Spielpraxis im U20-Regionalligateam. Insgesamt gehörte die heute 20-Jährige mehr als fünf Jahre dem SC Freiburg an.

Neue Herausforderung in der Hansestadt und neues Ziel

„Mia hat sich von unseren Nachwuchsteams kontinuierlich in den Profikader gespielt und erste Einsätze in der höchsten Spielklasse gesammelt“, sagt SC-Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick der vereinseigenen Homepage. „Wir haben uns schon im vergangenen Winter für eine Leihe entschieden, um Mia mehr Spielpraxis zu ermöglichen. Ihre Situation auf Spielzeit hat sich zuletzt nicht verbessert, weshalb sich alle Beteiligten zusammen für diesen Wechsel entschieden haben. Wir bedanken uns bei Mia für ihre Zeit beim Sport-Club, wünschen ihr in Hamburg nur das Beste und freuen uns, sie hoffentlich schon bald wieder in der Bundesliga zu sehen.“

Mia Büchele wird an selber Stelle zitiert: „Ich bin dankbar, dass ich mit Freiburg meine ersten Erfahrungen in der Bundesliga sammeln durfte. Nun freue ich mich auf meine neue Herausforderung.“

Die 1,68 Meter große Büchele absolvierte für die Juniorinnenteams des DFB (U15, U16, U17, U19 und U20) 26 Partien (13 Tore. Bei der U19-Europameisterschaft 2022 stand Büchele unter anderem gemeinsam mit HSV-Offensivspielerin Larissa Mühlhaus im Kader. Die 20 Jahre alte Mittelfeldspielerin unterschrieb einen Vertrag bis 2025.