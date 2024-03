Der FC Mengen steigt am Samstag in die Rückrunde der Fußball-Landesliga ein. Erster Gegner im Nachholspiel ist der FV Ravensburg, gegen den es in der Vorrunde eine böse 2:6-Klatsche gab. Wiedergutmachung ist angesagt aus schwarz-gelber Sicht. „Durchwachsen“, sagt Co-Trainer Mario Campregher zur Vorbereitung des FC Mengen im Winter. M „Wir hatten kranke Spieler, Verletzte - die ganze Vorbereitung war so“, meint er.

Zahlreiche Ausfälle drohen

Gleich vier Spieler fielen oder fielen verletzt aus. Eric Dehne fiel in der Vorbereitung auf die Schulter, war angeschlagen, will es aber probieren. Sein Bruder Frank Dehne hat Probleme mit dem Sprunggelenk und wird wohl ausfallen. Ausfallen wird auch Dominic Merk. Der Torhüter hat wieder mal Probleme mit seiner lädierten Schulter. Da auch hinter Tamino Eisele (Fußverletzung) ein leichtes Fragezeichen steht, könnte den Mengenern ein Torhüterproblem drohen.

Doch man wolle das Abschlusstraining am Freitagabend abwarten, so Campegher vor dem Duell der Verfolger. Ravensburg II hat mit einem Sieg die Möglichkeit, auf Platz zwei zu springen. Mengen ist seinerseits nur zwei Punkte hinter dem Gast vom Samstag.

„Jein, ich bin nicht ganz zufrieden.“ „Die Vorbereitung war nicht ganz einfach“, sagt auch Cheftrainer Mario Slawig. „Grundsätzlich willst du ja als Trainer immer alle Spieler in der Vorbereitung im Training haben, damit du voll trainieren kannst.“ „Das war eben nicht immer so.“

Neue integrieren sich gut

Natürlich wurmt die Mengener noch die deutliche 2:6-Niederlage im Hinspiel. „Im Hinspiel hat Ravensburg sehr gut gespielt und wir haben überhaupt keine Antwort gefunden“, sagt Mario Slawig. Er hat mit seiner Mannschaft vor allem an der defensiven Stabilität gearbeitet. „Da werden wir sehen, ob das nun Früchte trägt“, sagt der Coach, der glaubt, dass gegen einen Gegner wie Ravensburg auch die Tagesform eine große Rolle spiele. „Ein guter Gegner ist mir ganz recht.“ „Dann weißt du gleich, wo du stehst“, sagt Mario Slawig.

Gut eingefügt haben sich die beiden neuen Spieler ins Gefüge des FC Mengen. Jordi Tengwand kam vom TSV Riedlingen, Lasse Trenkmann von der SG Fronhofen/Fleischwangen. „Jordi macht sich sehr gut.“ Er ist sehr engagiert und versucht im Training immer da zu sein. Aber er absolviert derzeit noch einen Deutschkurs. „Taktisch klappt es noch nicht zu 100 Prozent, aber da gibt es eben noch ab und an die Sprachbarriere“, sagt Mario Campregher. Und auch Neuzugang Nummer Zwei fügt sich gut ein. „Lasse Trenkmann macht sich gut, passt gut ins Mannschaftsgefüge, ein guter Typ.“ Natürlich werde man sehen, ob es in die Mannschaft reiche.

Eschweiler verlässt Ravensburg II

Der FV Ravensburg II muss künftig auf Abwehrspieler Robin Eschweiler verzichten. Der 20-Jährige studiert in Konstanz und wechselte zum 1. FC Rielasingen-Arlen in die Verbandsliga Südbaden. „Keine Frage: Das ist ein herber Verlust“, sagt Trainer Thomas Gadek. „Er studiert in Konstanz - der Aufwand, von dort immer ins Training nach Ravensburg zu fahren, ist ihm zu groß“, sagt Gadek.

Damit ist allerdings auch das Generationenprojekt in der Ravensburger Innenverteidigung gesprengt: Der zweite Innenverteidiger des FV II, Dumitru Sorin Muntean (100 Spiele in der 2. Rumänischen Liga), ist 34 Jahre alt. Eigentlich sollte Franca neben dem Rumänen vertreten, doch der ist verletzt. So wird wohl Philipp Bastians spielen.

Neu beim FV II ist zudem der Co-Trainer: Waldemar Botschkarew, den Gadek aus Oberzell-Zeiten kennt.

Wie viele andere Teams auch hatten die Ravensburger mit zahlreichen Ausfällen durch die Grippewelle und durch Verletzungen zu kämpfen. Neben Ben Franca fällt in Mengen auch Niklas Bolgert aus. Hinter Luka Föger steht ein „dickes Fragezeichen“.