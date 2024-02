Mengen-Sigmaringen kommt nicht in die Gänge

Die erste Mannschaft der Sportkegler der KSG Mengen-Sigmaringen hat in Friedrichshafen eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Oberliga-Frauen der SG Zoller gewinnen in Ulm und bleiben an der Spitze dran.

Männer, Oberliga Südwürttemberg: SF Friedrichshafen II - KSG Mengen-Sigmaringen 5,0:3,0 (14,0:10,0; 3286:3284). - Die erste Mannschaft legt einen Fehlstart ins Jahr hin. Auch bei den abstiegsbedrohten Friedrichshafenern verlor die KSG im allerletzten Wurf. Und: Auch wenn die Häfler ihr bestes Saisonspiel spielten, die KSG verpasste den Sieg. Das lag auch daran, dass Andreas Tirsch (507; 1:3/0) und Manuel Ardita (504; 0:4/0) in einer Formkrise stecken. Zweimal nur knapp über 500 Holz reichen für diese Liga nicht. Erwin Zatrici (547; 2:2/1), Markus Bauknecht (563; 1:3/0) und Holger Boden (574; 3:1/1) spielten stark. Benjamin Sorg (589; 3:1/1) sorgte mit Tagesbestleistung und 116 Holz in die Vollen im dritten Satz für das Glanzlicht. Doch während den KSG-Schlusspielern nur eine Vier in die Vollen gelang und obendrein die Zeit ablief, räumten die Gastgeber warfen im entscheidenden Wurf eine Neun. Die KSG bleibt 2024 sieglos. Nach der Fasnet steht am 24. Februar das Derby gegen Vilsingen an.

Frauen, Oberliga Südwürttemberg: ESC Ulm II - SG Zoller: 2,0:6,0 (10,0:14,0; 3084:3150). - Ein weiterer klarer Sieg für die Frauen aus den drei Vereinen der Region. Sylvia Lehleiter-Rösch (514; 2:2/0) fand spät ins Spiel, doch der anfängliche Rückstand war nicht mehr aufzuholen. Rita Nopper (529; 3:1/1) egalisierte diesen Rückstand und brachte die SGZ in Führung. In der Mitte blieb es spannend. Auch Rosa Stroppel (501; 1:3/1) konnte einen deutlich verlorenen ersten Satz nicht mehr ausgleichen. Dieses Mal war es Nathalie Ardita (547; 2:2/1), die nervenstark die stärkste Ulmerin in die Knie zwang. Die Schlusspaarung sorgte dann für klare Verhältnisse. Sabrina Reichmann (543; 4:0/1) und Ulrike Buchstor (555; 4:0/1) gewannen ungefährdet.