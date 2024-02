Die KSG Mengen-Sigmaringen hat auch das zweite Kegel-Derby der Saison in der Oberliga Südwürttemberg gewonnen. Am vergangenen Samstag schlug die KSG den Tabellendritten SKC Vilsingen dank einer starken Mannschaftsleistung.

Oberliga Südwürttemberg: KSG Mengen-Sigmaringen - SKC Vilsingen 6,5:1,5 (16,0:8,0; 3372:3158). - Es ist für beide Mannschaften der Höhepunkt der Saison - das Derby der beiden letzten Sportkeglervereine im Landkreis Sigmaringen in der Oberliga Südwürttemberg zwischen Mengen-Sigmaringen und Vilsingen im „Zoller“. Es war durch den Aufstieg der KSG Mengen-Sigmaringen in die Oberliga im Sommer erst möglich geworden. Und: Wie in der Hinrunde siegte der Aufsteiger gegen den etablierten SKC Vilsingen. Denn im Hinspiel hatte der KSG „auswärts“ nach einem fulminanten Saisonstart mit 7:1 gewonnen.

Vilsingen geht als Favorit ins Spiel

Dass diese beiden Mannschaften sich mit dem „Zoller“ eine gemeinsame Heimspielstätte teilen, verleiht diesem Derby besondere Brisanz. Die Vislinger, dieses Mal als Gäste im eigenen „Zoller“, waren auf Wiedergutmachung aus. Und der Saisonverlauf sprach für sie. Während die KSG nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden nicht gut aus der Winterpause gekommen war, zeigte die Formkurve der Vilsinger steil nach oben, sodass die Arrivierten diesmal durchaus favorisiert gegen die auf Platz fünf stehende KSG in die Partie ging.

Viele Zuschauer verfolgen die Partie

Besonders erfreulich war die Anzahl der Zuschauer im „Zoller“ und am angebotenen Live-Stream. Diese sahen, wie Vilsingen gleich zu Beginn seinen stärksten Spieler ins Rennen schickte. Patrick Winter (564; 3:1/1) überzeugte auch in diesem Derby wieder mit dem stärksten Ergebnis auf Vilsinger Seite und rang seinem Gegner Holger Boden (539; 1:0/0) den ersten Mannschaftspunkt ab.

Lange sah es so aus, als würde Michael Hack (521; 2:2/0,5) diesen Vorsprung ausbauen können. Durch einen starken Schlussspurt von Jürgen Stiftel (521; 2:2/0,5) verhinderte der zweite KSG-Startspieler den Fehlstart seiner Mannschaft. Bitter für die KSG: Eine Gelb-Rote Karte wegen Übertritt für Stiftel verhinderte letztlich den Duellsieg für die KSG.

Vilsingen liegt vorne, KSG schlägt zurück

Mit einem Punkt Vorsprung für Vilsingen nahm die Mittelpaarung die Partie auf. In diesen beiden Duellen fiel eine Vorentscheidung: KSG-Spitzenspieler Benjamin Sorg (592; 4:0/1) zeigte sich von der ersten Kugel an in absoluter Paradeform. Mit Tagesbestleistung brachte er Schub für Schub die KSG wieder heran und schließlich auch komfortabel in Führung. Sein Vilsinger Gegenüber, Youngster Kevin Saad Eddin (527; 0:4/0), hatte Sorg nichts entgegenzusetzen. Als Zünglein an der Waage erwies sich das Duell Erwin Zatrici (565; 3:1/1) gegen den zweiten jungen Vilsinger Spieler, Raphael Krog (554; 1:3/0). Nach einem hochklassigen Kampf siegte Routinier Zatrici. Die Partie war gedreht.

Die Entscheidung fällt

Vilsingen rannte nun einem 1,5:3,5-Rückstand hinterher. Die Schlussspieler sollten es richten. Vilsingen schickte Martin Hack (476; 1:3/0) ins Rennen, der heute jedoch nicht sein gewohntes Leistungsniveau abrufen konnte. Gegen den jüngsten KSG-Spieler Dennis Nopper (567; 3:1/1), der nebenbei einen der stärksten Heimschnitte vorweisen kann, konnte Hack nichts mehr ausrichten. Im Schlusspaar hatte KSG mit Markus Bauknecht (588; 3:1/1) einen weiteren Spieler, der derzeit einfach nicht zu überwinden ist. Rolf Kurz (516; 1:3/0) ärgerte mit einem ersten starken Satz Bauknecht noch. Doch mit einer 179’er-Bahn im zweiten Satz schlug Bauknecht zurück und machte den 6,5:1,5-Sieg des Aufsteigers klar, der außerdem 214 Holz Vorsprung auf die Anzeigetafel brachte.

Und trotz aller Rivalität: Nach Ende der Partie saßen Vilsinger, Mengener und Sigmaringer zusammen und feierten ihren „umwerfenden“ Sport.