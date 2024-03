Mehr Mitglieder dank vielseitiger Aktivitäten

Nachdem das Arztehepaar Anca und Wolfgang Jung für seinen Ruhestand nach Bad Saulgau gezogen war, wollte sich Anca Jung ausgiebig ihrer künstlerischen Begabung widmen, malen, malen, malen und ebenso bildhauerisch experimentieren. Natürlich streckte die Neu-Bad-Saulgauerin ihre Fühler auch zur örtlichen Kunstszene aus und schnupperte in Ateliers und Galerien.

Ihre Gabe, offen und herzlich auf Menschen zuzugehen, erbrachten ihr schnell interessante Kontakte, öffneten ihr viele Türen. Als auffiel, welche Power, Fantasie und Organisationstalent in dieser Frau stecken, dauerte es nicht lange, bis sie erneut in einer anspruchsvollen Position landete. Nachdem Regina Dichmann den Kunstverein zehn Jahre erfolgreich geführt hatte und aus Zeitgründen von dessen Leitung zurücktrat, war der Vorsitz vakant. Doch - siehe oben - nur kurzfristig.

Obwohl Anca Jung im Ruhestand viel Zeit für ihre eigene Kunst, allem voran die Portraitmalerei, eingeplant hatte, reizte sie das Angebot, sich um die Führung des Kunstvereins zu bewerben. Keine Frage, dass die Hauptversammlung 2022 sie einstimmig zu dessen First Lady kürte. Voller Tatendrang entwirft sie seither gemeinsam mit ihrem Vorstandsgremium ein Programm, das sowohl die Vereinsmitglieder anspricht als auch in der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit und das Interesse für Kunst beflügelt.

Anca Jung wünscht sich, dass die Vereinsangebote Menschen verschiedenster Richtungen zusammenbringen. Dabei soll Kunst zum Erlebnis werden, sollen Gelegenheiten für Gespräche und Diskussionen entstehen. So gab es bisher Vorträge, etwa im Kloster Sießen zur Ausprägung des Barockzeitalters in der Region, verbunden mit einem meisterhaften Klaviervortrag. Großes Interesse fanden Atelier- und Museumsbesuche - Stichwort Richard Allgaier und Rainer Schlecker, mit denen sich Abstecher zur Open-Air-Ausstellung „Skulptura“ in Wasserburg oder im Museum Ulm verbanden.

Während ihrer zwei Jahre als Vorstandschefin hat Anca Jung bereits mehrere Ausstellungen mit verschiedenen Schwerpunkten ausgerichtet, wobei sie von vielen Seiten Unterstützung erfuhr. So eröffnete sie mit ihrem Gremium Bad Saulgaus ersten Pop-up-Store, den Künstlerinnen und Künstler aus dem Verein mit eigenen Werken bestückten. Viel beachtet war die Mitgliederausstellung in der Galerie „Fähre“, bei der 46 Kunstschaffende ihre Arbeiten präsentierten.

Als echter Renner erwiesen sich die zugehörigen Matinee-Komzerte in der Galerie, die Musikerinnen und Musikern aus der Region an fünf Sonntagen eine Auftrittsmöglichkeit boten. Auch die Idee, sich als Verein im Heilig-Geist-Spital in Ravensburg mit einem literarisch-musikalischen Begleitprogramm vorzustellen, fand eine große Resonanz. Inzwischen ist Anca Jung als Vereinschefin wie als Künstlerin über die Region hinaus bekannt und erhält fortlaufend Hinweise auf große und kleinere Kunstevents. Diese gibt sie postwendend per Mail an alle Vereinsmitglieder weiter - ein Dienst, der sehr geschätzt wird.

Angesichts des attraktiven Jahresprogramms im Kunstverein verwundert es nicht, dass die Mitgliederzahlen während der letzten beiden Jahre überproportional angestiegen sind. Da Anca Jung ihre Wahl als Vorsitzende vor Kurzem erneut mit Bravour gewonnen hat, darf man sicher sein, dass sie mit ihrem Vorstand für das aktuelle Vereinsjahr wieder interessante Events organisieren wird.