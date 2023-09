In der zweiten Saison spielt Mehmet Avlayici nun in der Jugend des 1. FC Heidenheim, im Sommer ging es für den Jungen, der am 16. Juni seinen 17. Geburtstag feierte, von den B- zu den A-Junioren. Seine Anfänge machte der Teenager als Fünfjähriger einst beim SV Herbertingen.

„Ich wollte unbedingt Fußball spielen, im Verein, weil meine Cousins auch spielten, tolle Trikots hatten“, erinnert sich Mehmet Avlayici mit einem Lächeln.

Vorbild Thiago Alcantara

Das Vorbild des nach außen so ruhig wirkenden jungen Mannes ist Thiago Alcantara. Der einstige „Sechser“ im Mittelfeld des FC Bayern München und derzeit beim FC Liverpool ist für einen wie Mehmet Avlayici, der selbst auf dieser Position zum Einsatz kommt („meine Lieblingsposition“), eine gute Wahl.

Doch in seinem U19-Debütjahr im Nachwuchs des schwäbischen Bundesligaaufsteigers hat er es nicht ganz leicht. Denn die Konkurrenz in Heidenheim groß. „Alleine für meine Position gibt es drei Spieler“, sagt er.

Bis zur D-Jugend spielte Mehmet Avlayici nach Herbertingen beim FV Bad Saulgau, früh wurde sein Talent erkannt. Für Avlayici ging es zunächst zum FV Ravensburg, danach in die Jugend der Ulmer Spatzen, immer an seiner Seite Vater Musa Avlayici, der ihn fuhr und selbst als Co-Trainer in der Jugend anheuerte. „Als Mehmet in der U15 gespielt hat, war ich Co-Trainer der U16“ erinnert sich der Papa.

Talent schon in jungen Jahren entdeckt

Damals besuchte Mehmet noch die Michel-Buck-Gemeinschaftsschule in Ertingen. „Schon damals wurde ich zu den Trainings des WFV eingeladen. Schulleiter Markus Geiselhart hat mich dafür freigestellt. Dafür bin ich ihm noch heute dankbar“, erinnert sich der Schüler.

Den Stoff musste er freilich nachholen. Im Jahr 2022 folgte dann der Schritt nach Heidenheim. Die Nachwuchsabteilung um Leiter Roger Prinz, Ex-Profi beim 1. FC Kaiserslautern, hatte angefragt, ob er sich vorstellen könne, in der Jugendabteilung des 1. FC Heidenheim zu spielen.

Die Schwaben waren aufmerksam geworden, weil Mehmet in der WFV-Auswahl spielte und beim Ländervergleich sein Talent bewies. Und solche Namen schlagen immer früher oder später auf den Listen der „Großen“ auf.

Profi-„Paten“ kümmern sich um Talente

Mehmet Avlayici erhielt einen Internatsplatz und machte von vorneweg in Heidenheim sehr gute Erfahrungen. Flache Hierarchenund Profis und Jugend sind eng miteinander vernetzt. So sind jeder Jugendmannschaft Paten zugeordnet, die selbst Profis sind. Bundesligaprofi Kevin Sessa, der in dieser Saison vier Spiele für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt absolviert hat und selbst die Heidenheimer Jugendabteilung durchlief, „kümmert“ sich um die U19.

Außerdem gibt es eine spezielle Trainingsgruppe, in der talentierte Jugendspieler mit dem Co-Trainer der Profis, Bernhard Raab (Profi beim KSC, Hessen Kassel, 1. FC Pforzheim, SV Wehen), und mit einigen Profis trainieren können. „Die Paten kommen ins Training, geben Tipps, wir trainieren mit.“ Schön sei vor allem auch die familiäre Atmosphäre in und um die Voith-Arena. „Alle sagen zueinander hallo, egal ob Jugendspieler oder Profi“, schildert Mehmet Avlayici.

Nicht nur Fußball ist wichtig

Mehmet Avlayici besucht das Wirtschaftsgymnasium in Heidenheim. Auch dort wird er ‐ falls erforderlich ‐ freigestellt ‐ und auch hier gilt es, den versäumten Stoff nachzuholen. Doch die Leistungen in der Schule passten. Das sei ihnen wichtig, versichern die Eltern. Sechsmal pro Woche bittet U19-Trainer Timm Fahrion zum Training, dazu gibt’s einmal in der Woche Krafttraining.

Dienstags und donnerstags wird zweimal trainiert, nach dem Rhythmus Schule, Training, Schule, Training, ansonsten nachmittags. „Ich habe nie gesagt: Jetzt musst du Profi werden. Er wollte ins NLZ. Gut ist der NLZ-Besuch aber auch für seine Persönlichkeitsentwicklung, seine Sozialkompetenz“, sagt Vater Musa Avlayici. „Wir als Eltern begleiten ihn.“

Die Eltern begleiten ihren Sohn

Zu Hause ist Mehmet aber nur noch selten, sehr zum Leidwesen vor allem von Mama Cansu Avlayici und dem kleinen Bruder Sahin, der selbst Fußball spielt und selbstverständlich zum großen Bruder aufschaut. Natürlich ist die Mama ein bisschen traurig, dass ihr Sohn mit 16 schon das Elternhaus verlassen hat.

„Klar fiel mir es schwer loszulassen“, erklärt die Mama. Doch dann lacht sie und freut sich, welche Fortschritte der Sohn macht ‐ nicht nur, oder gerade abseits des Fußballs. „Teilweise kriegen wir das Essen, aber zweimal in der Woche müssen wir auch selbst kochen“, erzählt Mehmet daraufhin. Und auch die Wäsche selbst zu waschen klappe schon ganz gut.

Profifußball und/oder Studium?

Und wenn es mit dem Profifußball nicht klappt? „Plan B ist natürlich die Schule, vielleicht ein Studium“, sagt der Nachwuchskicker. Schließlich weiß auch Mehmet, dass der Weg zum Profi lang, beschwerlich und auch nicht ganz risikoarm ist. Eine Verletzung und der Traum könnte ausgeträumt sein.

„Grundsätzlich ist das schon das Ziel, aber wenn nicht, möchte ich wenigstens auf einem guten Niveau spielen“, sagt Mehmet Avlayici. Er klingt für sein Alter schon ganz schön aufgeräumt.