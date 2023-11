Maxi Schafroth präsentiert bayerisches Kabarett

Mit seinem Programm „Faszination Bayern“ kommt Kabarettist Maxi Schafroth am Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr ins Stadtforum Bad Saulgau. Der Allgäuer fühlt darin Starnberger Zahnarztkindern in Geländewagen ebenso auf den Zahn wie Münchner Bildungsbürgern in senfgelben Cordhosen und hippen Szene-Pärchen mit Holz-Look-Brillen. Nach seinem ersten Soloprogramm „Faszination Allgäu“ setzt der Kabarettist seine bizarre Beobachtungsreise fort. Die Idee dazu hatte Schafroth nach eigener Aussage im Alter von sieben Jahren beim Berühren des elektrischen Weidezauns in Gumpratsried bei Eggisried.

Karten kosten im Vorverkauf 23 Euro, ermäßigt mit SZ-Abokarte. An der Abendkasse sind 27 Euro zu bezahlen. Tickets gibt es bei der Tourist-Information Bad Saulgau, Telefon 07581/200915, bei der „Schwäbischen Zeitung“ Ravensburg, Telefon 0751/29555777, oder über das Ticketportal www.reservix.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.