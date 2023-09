Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage — nach drei Spielen hat der FC Mengen vier Punkte auf dem Konto — noch nicht ganz das, was sich die Schwarz–Gelben vom Saisonauftakt vielleicht versprochen hatten. Und jetzt kommt mit dem TSV Straßberg der Überraschungstabellenführer am Freitag (Anpfiff: 19 Uhr) an die Ablach.

Straßberg hat nach drei Spielen neun Punkte

Vor fünf Wochen noch hatte der FC Mengen den TSV Straßberg im WFV–Pokal durch Tore von Ladislav Varady (2) und Moritz Hayn glatt mit 3:0 besiegt, doch das alles dürfte inzwischen ein Muster fast ohne Wert sein — zumindest in Bezug auf die Partie am Freitag. Denn die Mannschaft von Trainer Stefan Bach hat in den vergangenen Wochen massiv ihr Gesicht verändert. Nach dem Pokalspiel beklagte Bach noch das Fehlen fast einer ganzen Mannschaft aufgrund Urlaub, Verletzung und Krankheit, Bach selbst spielte statt auf seiner angestammten Position in vorderster Reihe in der Innenverteidigung („Ich spiele da, wo die Mannschaft mich braucht.“).

Knapp fünf Wochen später hat seine Mannschaft nach drei Ligaspielen drei Siege und neun Punkte auf dem Konto. Dem Auftaktsieg im Derby beim TSV Harthausen/Scher folgten ein 3:0–Erfolg gegen die Olympia aus Laupheim und ein 4:3 gegen den SV Sulmetingen.

Enge Platzverhältnisse in Harthausen

Mario Slawig war mit dem Spiel seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende beim 1:1 auf der Scher, beim TSV Harthausen, nicht unzufrieden. „Die haben alles rausgehauen, haben glücklich mit 1:0 geführt und diesem Rückstand sind wir dann nachgelaufen“, sagt Slawig zum Remis beim Aufsteiger am vergangenen Wochenende.

Vor allem mit den beengten Verhältnissen auf dem Gelände des TSV Harthausen/Scher kam seine Mannschaft nur schwer zurecht. „Die Zuschauer sind relativ eng dran am Platz, der Platz ist uneben“, erinnert sich der Trainer.

Seine Mannschaft wird gegen den TSV Straßberg in Teilen ein anderes Gesicht haben: Max Schuler (Oberschenkelzerrung) fällt wohl sicher aus. „Max hat nicht trainiert, wird wohl nicht spielen können. Frank Dehne fehlt berufsbedingt“, sagt Slawig.

Bachhofer von Beginn an?

Dafür winkt David Bachhofer der erste Einsatz der Saison von Beginn an. „David hat das im Griff. Er hat wohl noch leichte Schmerzen, aber sagt selbst, dass das auszuhalten ist. Er ist jetzt seit drei Wochen im Training. Es könnte für 60 Minuten von Beginn an reichen.“ Das würde aber auch bedeuten, dass Slawig seine Mannschaft etwas umstellen muss. Gut möglich, dass Ladislav Varady eine Position nach hinten rückt und den Platz für Bachhofer ganz vorne frei macht. Dafür könnte Patrick Klotz ebenfalls weiter nach hinten rücken.

Im Vergleich zu den vergangenen Wochen will Slawig, dass seine Mannschaft einen Schritt nach vorne macht, in der Arbeit nach hinten noch konsequenter werden.

„Das war gegen Harthausen/Scher über weite Strecken ganz okay. Wir haben nach hinten nicht viel zugelassen. Unsere Restverteidigung nach Ballverlusten muss noch besser werden“, zählt er darauf, dass die Automatismen langsam noch besser greifen. „Wir dürfen uns gegen Straßberg keine großen Fehler erlauben.“