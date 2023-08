Matineekonzert am Fazioliflügel am 13. August

Die Mitgliederausstellung des Kunstvereins Bad Saulgau in der Galerie Fähre wartet mit einer Besonderheit auf. Bis zum Ende der Ausstellung am 3. September 2023 finden an den kommenden drei Sonntagen Matineeauftritte von regional und überregional erfolgreichen Musikschaffenden statt. Am Sonntag, 13. August, hat sich die Pianistin Beatrice Wehner–Schaller angesagt, die aus Berlin anreist.

Das Konzert beginnt um 11 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Wer die Matineen besuchen möchte, benötigt eine Eintrittskarte in die Galerie zum Preis von drei Euro. Mitglieder des Kunstvereins sind frei. Die musikalischen Events beruhen auf Spendenbasis, weshalb sich die Künstlerin über einen Obolus freut. Die Galerieräume sind an den Matinee–Sonntagen während der offiziellen Öffnungszeiten zugänglich.

Wehner–Schaller wurde in Rumäniens Hauptstadt Bukarest geboren und entdeckte mit sechs Jahren ihre Liebe zur Musik. Nachdem sie ein Musikgymnasium erfolgreich abgeschlossen hatte, wechselte sie nach Berlin. Dort nahm sie ein Studium an der Universität der Künste auf, gefolgt von einer Ausbildung an der Hochschule für Musik bei Hanns Eisler. Inzwischen hat sie eine Reihe von nationalen und internationalen Preisen gewonnen und ist bei ihrer Konzerttätigkeit ständig unterwegs.

Bei ihrem Auftritt in der Fähre spielt Wehner–Schaller Werke der drei Komponistinnen Louise Farence, Mel Bonis und Cécile Chaminade. Die Pianistin weiß: „Auch die Frauen haben ihre Spuren in der Musik hinterlassen.“