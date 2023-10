Matinée im Alten Koster Bad Saulgau mit ukrainischem Akkordeon-Duo

Eine Matinée im Alten Koster Bad Saulgau mit mit einem ukrainischem Akkordeon-Duo gibt es am Sonntag, 5. November, um 11 Uhr im Alten Kloster. Der Eintritt zum Konzert des Duos Pankiv ist frei.

Die außergewöhnliche musikalische Laufbahn der beiden Brüder Denys und Ihor Pankiv begann 2012, als sie erst sieben und acht Jahre alt ihre ersten Konzerte gaben. Nach dem Besuch der Musikschule studierten sie an der Lyudkevych-Musikakademie in Lwiw (Lemberg). In Deutschland setzen sie ihr Studium an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen fort. Ihor und Denys Pankiv, heute 17 und 18 Jahre alt, sind Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe, darunter der „Internationale Akkordeontage“ in Prag sowie der „Trophée Mondial de L´Accordéon“ (Frankreich). Auf dem Programm des Bad Saulgauer Konzerts stehen Werke von Vivaldi, Bach, Mozart, Rossini, Strauß, Piazzolla u.a.