Markus Keller ist nicht mehr Trainer des Fußball–Landesligisten TSV Riedlingen. Wie der Verein mitteilt, trat Keller am Donnerstag von seinem Posten als Cheftrainer zurück. Bis auf Weiteres werden Fabian Ragg, bislang spielender Co–Trainer der Rothosen, und Raphael Sontheimer, derzeit verletzter Abwehrchef des TSV Riedlingen, die Funktion Kellers übernehmen.

Verein äußert sich nicht

Der Verein will sich vorerst nicht zum Rücktritt Kellers äußern. Man werde „zunächst keine weitere Stellungnahme abgeben. Wir haben ein schweres Spiel vor der Brust, dem gilt der ganze Fokus“, teilte Abteilungsleiter Markus Blum auf Nachfrage mit.

Die Riedlinger haben aus den ersten Spielen gegen Heimenkirch und Mietingen einen Punkt geholt und nach dem 1:1 zu Hause gegen Heimenkirch in Mietingen eine derbe 5:7–Niederlage hinnehmen müssen. In den kommenden fünf Spielen warten mit den Auswärtsspielen in Laupheim (3.9.), Friedrichshafen (16.9.) und Ravensburg II (1.10.) sowie den Heimspielen gegen Wangen (9.9.) und Albstadt (22.9.) schwere Gegner auf die Riedlinger.