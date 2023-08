Mangas, Handlettering oder Tanzen

Das Junge Kunsthaus startet bald in das neue Schuljahr und hat wieder viele Angebote in den Bereichen Bildende Kunst, Tanz und Theater für Kinder, Jugendliche und Erwachsene parat.

Die Jahresklassen in den Bereichen Bildende Kunst, Tanz und Theater sind auf Dauer und Kontinuität angelegt. Hier erleben Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wie sich mit elementarsten Dingen, mit Bewegung, Sprache, Farbe, Neugier, Experimentieren und Denken die Welt um sie herum verändert und gestaltbar gemacht wird.

Angebote für Kinder und Jugendliche: Atelier für ganz kleine Künstler — mit Begleitperson (ab 2 bis 3 Jahre, montags am Vormittag), Elementarklassen (spartenübergreifend, ab 3 bis 12 Jahre), Kunstatelier für Jugendliche (ab 10 bis 14 und 14 bis 20 Jahre, freitags), Baukunst (6 bis 8 und 10 bis 14 Jahre, donnerstags), Handlettering x Aquarell (ab Klasse 4, dienstags), Online–Workshop: Manga und Anime (ab 12 Jahren, freitags über Zoom), Druckwerkstatt (samstags, monatlich), Theaterklasse (ab Klasse 5, freitags), Improvisationstanz (4 bis 6 Jahre, donnerstags), Tanzwerkstatt (Klasse 1 bis 4, donnerstags), HipHop / Streetdance (ab Klasse 5, montags).

Angebote für Erwachsene: Kunstatelier am Vormittag (donnerstags, wöchentlich), Zeichnen (montags, wöchentlich), Kunstatelier am Abend (mittwochs, 14–tägig), Handlettering x Aquarell (dienstags, monatlich), Cross Over (samstags, monatlich), Druckwerkstatt (samstags, monatlich), Theater.

