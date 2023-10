Letzte Radtour des Radtreffs

Der Radtreff in Bad Saulgau macht über die kältere Jahreszeit eine Pause. Als letzte Ausfahrt in diesem Sommer ist am Samstag, 7. Oktober eine gemütliche Abschlussfahrt geplant. Ziel dieser Radausfahrt ist Zwiefaltendorf. Die Tour führt vorbei an den Schwarzachtalseen nach Ertingen und weiter über Riedlingen und Unlingen nach Zwiefaltendorf. Ein besonderer Anziehungspunkt ist die, unter der Gaststätte befindende Tropfsteinhöhle. Mit einer Größe von knapp 20 Metern ist diese nicht groß, trotzdem ein Besuch nach einer Stärkung wert. Im Jahre 1892 ist man bei der Tieferlegung des Kellers auf diese Höhle gestoßen. Nach einer Stärkung und Besichtigung der Höhle wird die Radtour fortgesetzt. Die Tour folgt zum großen Teil entlang der Donau bis nach Hundersingen. Weiter durch Herbertingen und durch das Mühlental geht es zurück nach Bad Saulgau.

Treffpunkt ist am Samstag um 10 Uhr am Kirchplatz bei der Liebfrauenkirche in Bad Saulgau. Die Strecke hat eine Länge von circa 60 km. Die Rückkehr in Bad Saulgau ist gegen 16 Uhr geplant. Weitere Informationen gibt Albert Wetzel (07572/1640).