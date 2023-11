Lesepaten treffen sich in der Stadtbibliothek

Zweimal jährlich laden Initiatorin Doris Gaißmaier und das Team der Stadtbibliothek die aktuell neun Lesepatinnen und einen Lesepaten ein, die in den Bad Saulgauer Kindergärten und samstags in der Stadtbibliothek Kindern vorlesen. Seit Herbst 2004 gibt es diese Initiative in Bad Saulgau.

Die Treffen dienen dem Erfahrungsaustausch, und danach folgt eine Vorstellung von neuerworbenen Kinderbüchern für das Kindergartenalter. Außerdem kamen die Anwesenden überein, dass zukünftig jeden Samstag in der Stadtbibliothek vorgelesen wird und nicht mehr wie bisher alle zwei Wochen. Wer mehr über dieses ehrenamtliche Engagement erfahren möchte kann sich unverbindlich bei Doris Gaißmaier informieren, Telefon 07581/506515 oder per Mail an [email protected]