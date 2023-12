Lesen lernen und Leben lernen

Der Rotary Club Bad Saulgau Riedlingen beteiligt sich seit vielen Jahren bei der bundesweiten LLLL-Aktion, bei der das Lese- und Schreibverständnis von Schülerinnen und Schülern vor allem in den Grundschulen gefördert werden soll. Denn Bildung ist eine Grundvoraussetzung für Demokratie, Stabilität und wirtschaftliches Wohlergehen. Nur durch Bildung können Menschen teil eines funktionierendes Gemeinwesen sein und sozialen Aufstieg erreichen. Bundesweit wurden seit 2003 über 1.000.000 Kinder gefördert. Das LLLL-Projekt ist damit eine der erfolgreichsten Aktionen der Rotary Clubs in Deutschland, teilen die Verantwortlichen in einer Pressemeldung mit.

Demnach wurden im Clubgebiet des Rotary Clubs Bad Saulgau - Riedlingen in den zurückliegenden Jahren bereits über 5700 Kinder mit einem Buch aus der LLLL-Aktion beschenkt. Die vier L stehen für Lesen lernen, Leben lernen.

Der Vorteil dieser Aktion liegt nicht nur im Geschenk eines Buches an die Kinder, sondern auch darin, dass die Lehrkräfte mit Zusatzmaterial für den Unterricht versorgt werden und somit der Inhalt des Buches besprochen und damit auch besser verstanden wird. Für manche Kinder ist dies das erste eigene Buch, das sie bewusst behalten sollen.

Im Präsidentenjahr 2023/2024 wurden insgesamt 333 Kinder, verteilt auf drei Schulen und 13 Klassen der Grundschulstufen, mit einem Buch aus der Rotary-Aktion LLLL beschenkt.

Folgende Schulen wurden dieses Jahr mit dem Bücher-Projekt bedacht: Berta Hummel Schule (Grundschule) in Bad Saulgau, sechs Klassen des 1. Schuljahrs. Ablachschule (Grundschule) in Mengen, drei Klassen des 2. Schuljahrs. Joseph-Christian-Schule (Gemeinschaftsschule), drei Klassen des 2. Schuljahrs

Für die ersten Klassen gab es das Buch „Bitte nicht stören“ und die Zweitklässler erhielten „Fiete Hering - Gefahr im Müllmeer“ sowie „Faustdicke Freunde“. Die Klassensätze werden durch spezielles Lehrmaterial ergänzt, sodass die Bücher sinnvoll in den Unterricht integriert werden können.

Vom Rotary Club Bad Saulgau - Riedlingen haben Präsident Albert Drescher und der Projektleiter für die LLLL-Aktion, Karl-Heinz Birzer, die Bücher an die Schulen übergeben.