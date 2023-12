Die mutmaßlichen Vorfälle am Störck-Gymnasium Bad Saulgau haben ungeahnte Dimensionen erreicht. Weitere Schülerinnen werfen einem Lehrer vor, ihnen zu nahe gekommen zu sein und in den Ausschnitt geschaut zu haben. Der Anwalt des Lehrers verteidigt seinen Mandanten und bezeichnet die Beschuldigungen als völlig haltlos. „Er soll offensichtlich auf allen Ebenen fertig gemacht und zur Strecke gebracht werden“, sagt Rechtsanwalt Armin Schneider von der Biberacher Kanzlei Solutio.

Es dauerte nicht lange, ehe sich nach der ersten Veröffentlichung vor einer Woche auf Schwäbische.de Eltern an die Redaktion wandten. Der Artikel habe in der Familie wie eine Bombe eingeschlagen und alte Wunden aufgerissen. Die Eltern berichten davon, dass sich ihre Tochter bereits in der 7. Klasse im Unterricht des beschuldigten Lehrers sehr unwohl gefühlt habe.

Keinen Freiraum gelassen

Der Lehrer soll ihr beim Erklären sehr nahe gekommen sein und in ihren Ausschnitt gestarrt haben. Außerdem soll er sich über sie und andere Mädchen gebeugt und ihnen dadurch keinen Freiraum gelassen haben. Zwei Freundinnen der damals 13-Jährigen hätten ähnliche Erfahrungen gemacht.

Ich habe selbst beobachten können, wie er Mitschülerinnen in den Ausschnitt blickte. Eine ehemalige Schülerin

Eine weitere Schülerin meldete sich bei der Redaktion, obwohl es schon einige Jahre her ist, als ihr der Lehrer zu nahe gerückt sein soll. „Ich bin schon als Fünftklässlerin von älteren Jahrgängen vorgewarnt worden, dass mit dem Lehrer etwas nicht stimmt.“

Fehlverhalten des Lehrers beobachtet

Ab Klasse 7 wurde ihr dann klar, was damit gemeint war. „Ich habe selbst beobachten können, wie er Mitschülerinnen in den Ausschnitt blickte“, sagt die ehemalige Schülerin, die selbst eigentlich nie einen tiefen Ausschnitt gehabt habe und im Unterricht des Lehrers einen Pullover oder eine Jacke angezogen hatte.

Dabei hat er sich mehr mit meinen Brüsten unterhalten. Eine ehemalige Schülerin

Und sie erinnert sich gut daran, als der Lehrer direkt hinter ihr in der Schlange in der Cafeteria stand. „Wir haben kurz oberflächlich miteinander geredet. Dabei hat er sich mehr mit meinen Brüsten unterhalten“, so die ehemalige Schülerin.

Heute ärgert sie sich darüber, dass sie nicht stark genug gewesen sei, den Vorfall zu melden. Denn sie habe das Verhalten des Lehrers als respektlos und unangebracht empfunden. Sie hoffe, dass die Vorfälle nun konsequent aufgeklärt werden. „Es wird höchste Zeit“, sagt sie.

Bessere Noten mit engem Oberteil

Es wurden zudem auch schwere Vorwürfe gegen der Lehrer erhoben, der Schülerinnen mit einem engem Oberteil besser benotet haben sollen. „Wir hatten in der Klasse öfter das Gefühl, dass vor allem bei mündlichen Noten diese Schülerinnen im Vorteil waren“, so die ehemalige Schülerin, die nie mit ihren Eltern darüber gesprochen hatte.

Sie weinte und hatte das Gefühl, schuldig zu sein und etwas falsch gemacht zu haben. Die Mutter einer Schülerin

Diesem Vorwurf widerspricht der Anwalt des Lehrers vehement: „Es gibt am Störck-Gymnasium für mündliche Noten Niveaukonkretisierungen, die mein Mandant selbstverständlich immer anwendet. Schriftliche Leistungsfeststellungen werden transparent gestellt und korrigiert. Alles entspricht der Notenverordnung des Kultusministeriums. Alles andere ist frei erfunden.“

Eltern sprechen Schulleiter an

Was bislang nicht berichtet wurde? Es gab vor Jahren bereits Gespräche zwischen Eltern einer betroffenen Schülerin mit Schulleiter Stefan Oßwald und dem beschuldigten Lehrer, nachdem sich die Schülerin ihren Eltern gegenüber offenbart hatte und die Eltern sofort um einen Termin baten.

Zuvor soll der Lehrer der Schülerin gesagt haben, sie solle sich genau überlegen, ob sich die Dinge so zugetragen hätten, schließlich könne man sich so etwas auch einbilden. „Sie war danach über mehrere Tage kaum ansprechbar, weinte und hatte das Gefühl, schuldig zu sein und etwas falsch gemacht zu haben“, sagt die Mutter.

So blind kann man gar nicht sein. Der Vater einer Schülerin

Das Gespräch endete aus Sicht der Eltern unbefriedigend - außer einer Konsequenz: Der Lehrer unterrichtete danach die Klasse nicht mehr. Für die Eltern war jedoch klar, bei der nächsten Kleinigkeit Anzeige gegen den Lehrer zu erstatten, zumal die Eltern von ehemaligen Schülerinnen und anderen Eltern kontaktiert wurden, um ebenfalls die Erfahrungen ihrer Töchter zu schildern.

Vorfälle sollten vertuscht werden

„Es ist offensichtlich, dass sich diese Vorfälle schon seit Jahren an der Schule ereignen. So blind kann man gar nicht sein“, sagt ein Vater. Es sei seiner Ansicht versucht worden, die Vorfälle zu vertuschen und Gras über die Sache wachsen zu lassen.

„Unser alleiniges Ziel war es, meine Tochter darin zu bestärken, sich für ihren eigenen Körper einzusetzen, sich nicht dafür zu schämen und ihr vor allem das Gefühl nehmen, sie sei an irgendetwas schuld“, ergänzt ein Elternteil, das am vergangenen Wochenende den Sachverhalt einer Lehrerin schickte, die diesen wiederum an das Regierungspräsidium (RP) Tübingen weiterleitete, das die Vorwürfe umfassend aufklären will.

Die Aufarbeitung und solide Bewertung der angesprochenen Sachverhalte braucht Unaufgeregtheit und Besonnenheit. Pressesprecher des Regierungspräsidiums

Das RP hat indes die Frist, in der Schülerinnen und Schüler gebeten wurden, ihre Schilderungen zu den Vorwürfen zu beschreiben, von Montag, 11. Dezember, auf Mittwoch, 13. Dezember, verlängert. Schülerinnen einer elfte Klasse brachten die Lawine ins Rollen. Sie sprachen mit einer ihnen vertrauten Lehrerin über die mutmaßlichen Vorfälle.

Jugendliche protokollieren Vorfälle

Die Eltern wurden in einem Brief über die weitere Vorgehensweise informiert. Es soll alles protokolliert werden, was vorgefallen sei und wie sich die Schülerinnen dabei gefühlt haben. Nach SZ-Informationen soll mehr als die Hälfte der Klasse ihre Schilderungen zu Papier gebracht, um zur Aufklärung der Vorfälle beizutragen. Auch aus anderen Klassen sollen die Sachverhalte weitergegeben worden sein.

Wir wussten nicht, was uns erwartet. Eine Schülerin

Die umfängliche Aufklärung liegt nun in den Händen des RP. „In den nächsten Tagen und Wochen werden wir in Zusammenarbeit mit der Schule alle Aussagen auswerten und bewerten und überlegt entscheiden, welche Schritte wir einleiten. Die Aufarbeitung und solide Bewertung der angesprochenen Sachverhalte braucht Unaufgeregtheit und Besonnenheit“, so der Pressesprecher des RP auf Anfrage von Schwäbische.de. Gerne stehe die Schulabteilung allen, die etwas zur Bewertung der im Raum stehenden Vorwürfe beitragen könnten und wollten, als Ansprechpartner zur Verfügung.

Indes unterrichtete der Lehrer die elfte Klasse wieder am Mittwochmorgen, obwohl einige Schülerinnen und Schüler ein mulmiges Gefühl gehabt haben sollen, sagt eine Schülerin. „Wir wussten nicht, was uns erwartet.“ Der Lehrer habe sich professionell verhalten und genügend Abstand zu den Elftklässlern bewahrt. Trotzdem sei es für einige Schülerinnen auf Dauer unvorstellbar, sich weiterhin vom beschuldigten Lehrer unterrichten zu lassen.