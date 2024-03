Das Jahreskonzert der Stadtmusik Bad Saulgau, traditionell am Samstag vor dem Palmsonntag und immer wieder der Höhepunkt im Vereinsjahr, findet statt am Samstag, 23. März, um 20 Uhr in der Stadthalle Bad Saulgau. Musikdirektor Marc Lutz hat für sein Orchester das Motto „Legende, Legenden, legendär“ bei der Auswahl der Stücke festgelegt. Alle Freunde der anspruchsvollen und trotzdem unterhaltsamen Blasmusik werden auf ihre Kosten kommen, schreiben die Verantwortlichen des Vereins in ihrer Ankündigung.

Schon die Eröffnung des Konzertabends ist legendär mit der „Wilhelm Tell“ von Gioacchino Rossini, ein symphonisches Werk, als Besonderheit aber dargeboten von einem reinen Blasorchester. Modest Mussorgsky, einer der eigenständigsten russischen Komponisten, beschreibt mit seinem Werk „Eine Nacht auf dem kahlen Berge“ den Tanz der Hexen in der Johannisnacht mit Sabbatfeier und Vertreibung der Geister der Finsternis. Passend zum Thema des Konzertabends folgt die „Legende No. 4“ von Antonin Dvorak, instrumentiert für Blasorchester von dem tschechischen Komponisten Pavel Stanék.

„Dragon Fight“ von Otto M. Schwarz ist die musikalische Nacherzählung einer alten Sage, in der in den Liechtensteiner Alpen ein furchtbarer Drache die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt, schließlich aber doch von einem Riesen mit List und Kraft besiegt wird. Keiner näheren Beschreibung bedarf wohl Julius Fuciks bekanntester Marsch „Florentiner Marsch“, wohl einer der meist gespielten Märsche weltweit. Die programmatische Komposition „Of Castles and Legends“ stammt von Thomas Doss, inspiriert durch die Legende der weißen Jungfrau auf der Kugelsburg, die als Schutz vor ruchlosen Raubrittern den Freitod wählte und angeblich immer noch als guter Geist in den alten Gemäuern unterwegs ist.

Filmmusiken sind immer mehr Bestandteil von Blasmusikkonzerten, im Programm der Stadtmusik Bad Saulgau mit dem Titel „Highlights from Brave“ aus dem gleichnamigen Disney-Pixar-Film mit kraftvollen, lyrischen und teilweise keltisch angehauchten Melodien. Thomas Asanger hat ein Blasmusikarrangement veröffentlicht zu den Songs der amerikanischen Rockband Toto mit den „Childs Anthem“, „Africa“, „I will remember“ und vor allem „Rosanna“. Die Vereinsvorstände sind sich in ihrer Pressemitteilung sicher: Musiker und Publikum werden begeistert sein über den Abschluss des Jahreskonzertes der Stadtmusik Bad Saulgau mit dem mitreißenden Medley weltbekannter Songs von Elvis, dem „King of Rock ’n’ Roll“.

Karten im Vorverkauf gibt es bei Elriko - Feine Kost in der Hauptstraße 53 in der Fußgängerzone in Bad Saulgau und dann an der Abendkasse am Samstag, 23. März, in der Stadthalle Bad Saulgau.