Led Zeppelin Tribute Band im Stadtforum

Die Led Zeppelin Tribute Band Letz Zep gastiert am Sonntag, 17. Dezember, im Stadtforum Bad Saulgau. Die britische Coverband hat bereits mehrere Konzerte rund um den Globus gespielt, bei denen das rockige Quartett die Musik ihrer Vorbilder aus den 1960er Jahren lebendig hält. Ihre „Whole Lotta X-Mas Tour“ führt sie diesen Dezember wieder nach Festland-Europa und dieses Mal auch direkt nach Bad Saulgau: Am Sonntag, 17. Dezember, ab 19 Uhr rocken sie dort das Stadtforum.

Wenn Robert Plant, der Original-Sänger von Led Zeppelin, nach einem Konzert von Letz Zep sagt: „I walked in, I saw me“, also „Ich kam rein und habe mich gesehen“, dann ist dies wie ein Ritterschlag für Billy Kulke. Zuschauer schließen die Augen und hören „Whole Lotta Love“, „Stairway To Heaven“ oder „Immigrant Song“ oder einen der vielen anderen unvergessenen Songs und sie fühlen sich akustisch um 40 oder gar 50 Jahre zurück versetzt. Letz Zep decken den gesamten Katalog von Led Zeppelin ab und erweitern ihr Repertoire fortwährend um zusätzliche Klassiker, beschränken sich also nicht nur auf die offensichtlichen Gassenhauer. Ihre Performance gibt somit einen umfassenden Eindruck des Schaffens der Rock-Ikonen und begeistert Unbedarfte wie Szene-Veteranen.

Karten für das Konzert in Bad Saulgau gibt es in der Tourist-Information (Telefon 07581/200915) sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.kultopolis.com oder www.reservix.de.