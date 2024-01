Ob in Mengen, Sigmaringen oder Bad Saulgau, am Montag bietet sich im ganzen Kreis Sigmaringen das gleiche Bild: Landwirte protestieren mit ihren Traktoren auf den Straßen, bei Kundgebungen finden die Redner deutliche Worte für die Situation der Bauern.

Kürzere Route, mehr Fahrzeuge: Bei der zweiten Bauerndemonstration in Bad Saulgau haben Landwirte aus der Region ihre große Solidarität gezeigt. Der Protest endete um 12.05 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Festplatz. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Reinhold Kettnaker aus Fulgenstadt, Mitorganisator der Demonstration.

Rund 80 landwirtschaftliche Fahrzeuge waren bereits am frühen Morgen ab 5.30 Uhr in Mengen unterwegs. Unter den Teilnehmern war auch Landwirt Martin Neher aus Granheim. In seinen Augen sei die Protestfahrt friedlich und erfolgreich verlaufen.

„Dass es zu Verkehrsbehinderungen kommen würde, war ja so eingeplant“, so Neher. „Wenn Schüler zu spät zum Unterricht gekommen sind, weil wir die Granheimer Straße hinaufgefahren sind, ist das auch mal verkraftbar.“

+++ Live-Blog: Lesen Sie hier mehr zu den Protesten in der ganzen Region +++

Ihn habe gefreut, dass sich auch Unternehmer aus der Region dem Protestzug angeschlossen hätten und die örtlichen Metzgereien ihnen ein kostenloses Vesper in Aussicht gestellt hätten. „Diese Unterstützung tut uns unheimlich gut“, sagte er.

Er hat uns aufgefordert, weiterzumachen, damit wir in Berlin gehört werden. Martin Neher

Eigentlich war in Mengen keine Kundgebung geplant gewesen. Als aber feststand, dass man die Aktion gemeinsam an Bohners Hofladen an der B311 in Rulfingen beenden würde, hatte Martin Neher, der auch als Stadtrat im Mengener Gemeinderat sitzt, spontan doch Bürgermeister Stefan Bubeck eingeladen, ein paar Worte an die Landwirte zu richten.

„Er hat dabei nicht nur Verständnis für die Proteste gezeigt, sondern uns signalisiert, dass er voll hinter den Landwirten stehe“, so Neher. Die Stadt brauche die Bauern genauso wie andere mittelständische Betriebe. „Er hat uns aufgefordert, weiterzumachen, damit wir in Berlin gehört werden.“

1 von 18

Diese Solidaritätsbekundung ist vor dem Hintergrund bemerkenswert, als dass Mengens Bürgermeister vor vier Jahren mit einem von den Landwirten als abfällig empfundenen Scherzvideo von der Demo zur Grünen Woche für Furore gesorgt hatte. „Auch deshalb rechne ich es ihm hoch an, dass er das Wort ergriffen hat“, so Neher.

Unterstützung von vielen Seiten

Viele Teilnehmer aus Mengen waren anschließend auch in Bad Saulgau, wo etwa 450 Fahrzeuge mit einem Hupkonzert durch Bad Saulgau fuhren. Anders als bei der ersten Demonstration kurz vor Weihnachten wurde die Strecke um die Hälfte reduziert.

Auf die Fahrt Richtung Kernstadtentlastungsstraße wurde nach Absprache mit der Polizei und dem Ordnungsamt verzichtet. Ziel der mehr als eine Stunde dauernden Protestfahrt war der Festplatz, der nach Ankunft aller Fahrzeuge voll besetzt war. Und dieses Mal schlossen sich auch Speditionen, Molkereien und weitere Branchen der Protestfahrt an.

Dieser Protest hat eine besondere Qualität. Klaus Burger

Immer wieder applaudierten Zuschauer am Straßenrand. „Endlich hat jemand Mut“, rief eine Frau einem jungen Landwirt zu, der mit seinem Traktor in die Kaiserstraße abbog, wo sich auf der anderen Fahrbahn der Verkehr staute. Auch am Kreisverkehr Saulgauer Loch mussten Autofahrer warten, bis das letzte Fahrzeug im Schritttempo vorbei fuhr.

„Es waren etwa 1000 Teilnehmer“, sagte Reinhold Kettnaker, als er bei eisigen Temperaturen mit den Teilnehmern auf dem Festplatz wartete, ehe der CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Burger bei der Kundgebung zu den Landwirten sprach.

Ein Landwirt ernährt heute 139 Menschen und sollte dafür mehr Wertschätzung erfahren. Klaus Burger

„Dieser Protest hat eine besondere Qualität“, sagte Burger, der eine schrittweise Verschlechterung der deutschen Bauern im Wettbewerb mit europäischen Berufskollegen sieht, obwohl die Bundesregierung die geplanten Kürzungen im Agrarbereich teils zurückgenommen hat.

Empfohlene Artikel

In Österreich beispielsweise hat die Regierung auf die steigenden Betriebsmittelpreise reagiert und eine Agrardieselrückvergütung um sieben Cent erhöht. Sie erstattet demnach 32,7 Cent pro Liter, Deutschland hingegen nur 21,48 Cent.

Burger nannte außerdem eine Zahl, die nicht nur ihm, sondern allen Landwirten Sorgen macht: 4400 landwirtschaftliche Betriebe haben aufgeben müssen. „Dabei ernährt ein Landwirt heute 139 Menschen und sollte dafür mehr Wertschätzung erfahren.“ Die Landwirte, ergänzte Burger, bräuchten Rückenwind von der Politik und keinen Gegenwind von der Ampelregierung.

Hunderte Fahrzeuge in Sigmaringen

Auch in Sigmaringen kam es zu Protesten der Landwirte. Dort beteiligten sich rund 320 Traktoren, Lastwagen, Lieferwagen und andere Fahrzeuge an dem Korso, der sich am Vormittag durch die Stadt schlängelte. Ausgehend vom Nollhof fuhren die Landwirte und etliche Begleiter wie Firmenfahrzeuge, Speditionen oder zivile Autos über die Hohenzollernstraße in Richtung Innenstadt.

Gegen 10.15 Uhr sind die Landwirte am Nollhof Richtung Sigmaringen losgefahren. Kurz vor 12 Uhr sind bereits 320 Traktoren, LKW und weitere Fahrzeuge durch die Innenstadt gezogen. Gegen 10.15 Uhr sind die Landwirte am Nollhof Richtung Sigmaringen losgefahren. Kurz vor 12 Uhr sind bereits 320 Traktoren, LKW und weitere Fahrzeuge durch die Innenstadt gezogen.

Beim Schön-Eck bestaunten einige Dutzend Zuschauer den Korso. Immer wieder waren Zuschauer zu beobachten, die den Protesten positiv gegenüberstanden. Sie klatschten spontan Beifall oder signalisierten den Teilnehmern mit erhobenem Daumen ihre Unterstützung.

Bereits am Morgen kurz nach 6 Uhr hatten die Proteste begonnen. Aus verschiedenen Richtungen waren die Landwirte in Sigmaringen eingefallen.

Die größte Gruppe von ihnen traf sich am Nollhof und versperrte den dortigen Kreisverkehr. Nach und nach nahmen die Verkehrsbehinderungen zu. So wurden die Kreisverkehre an der Binger Straße bei der ehemaligen Kaserne und bei der Shell-Tankstelle dichtgemacht. Völlig zum Erliegen kam der Verkehr jedoch nicht; wer etwas Geduld hatte, kam mit Verspätung an sein Ziel.