Kunstverein Bad Saulgau präsentiert sich in Ravensburg

Kaum ist die viel beachtete Mitgliederausstellung des Kunstvereins Bad Saulgau in der Galerie Fähre zu Ende gegangen, erweitern 23 Künstlerinnen und Künstler der Verbindung ihren kulturellen Radius. Am 3. November wird im Heilig-Geist-Spital in Ravensburg eine Werkschau eröffnet, die durch Lesungen und musikalische Beträge ergänzt wird.

Konzipiert wurde das bildnerisch-literarische Event mit dem Titel „Künstlerische Vielfalt“ von der Bad Saulgauer Vereinsvorsitzenden Anca Jung und ihrem Arbeitsteam Amanda Knapp, Marianne Quénéhervé und Susanne Baur. Damit ist ein erster Schritt gemacht in Richtung der Vernetzung von Kunstvereinen unserer Region, was Anca Jung wichtig erscheint. Auf dieses Weise lassen sich Einblicke in die verschiedenen Strukturen und Arbeitsweisen der Vereine gewinnen, Erfahrungen werden ausgetauscht und Fachgespräche zwischen Künstlerinnen und Künstlern ermöglicht.

Die Bandbreite der gezeigten Kunstwerke umfasst die Bereiche Malerei, Grafik, Bildhauerei und zeigt damit einen Querschnitt durch das künstlerische Schaffen im Verein. Der Verein besteht seit 43 Jahren, und die Mitgliederzahlen sind immer noch in einem kräftigen Aufwind.

Die Vernissage eröffnen Anca Jung und Susanne Baur, beides Künstlerinnen, die vorwiegend im Bereich der Malerei arbeiten. Sie führen kompetent in die Konzeption der Ausstellung ein. Den musikalischen Teil übernimmt die Bad Saulgauer Sängerin und Musikerin Judith Mutschler, die über eine brillante Stimme verfügt. Am 16. November lädt der Kunstverein zu einer Lesung mit der Krimiautorin Silke Novak ein. Die Autorin aus Bad Saulgau vermarktet ihre inzwischen mehr als zehn Bücher überwiegend eigenständig, darunter etliche E-Book Bestseller. Sie hat bereits eine umfangreiche Leserschaft erworben, die ungeduldig auf immer neue Werke wartet.

Am 27. November kommen Armgard Schörle und Tinka Kleffner ins Heilig-Geist-Spital. Schörle arbeitet als Trainerin, Therapeutin und Coach mit Pferden und Kindern und ist Autorin einer Reihe von Büchern. Die ausgebildete Schauspielerin Tinka Kleffner liest aus Schörles Romanen „Julie und der Klang des Meeres“ und „Handbuch der Alchemie“. Ebenfalls ein hoch interessanter Lese-Termin, der in eine spannende Diskussionsrunde münden könnte.

Info: Am Freitag, 3. November, eröffnet der Kunstverein Bad Saulgau um 19 Uhr eine Ausstellung von Vereinsmitgliedern unter dem Label „Künstlerische Vielfalt“. Ort ist das Heilig-Geist-Spital, Bachstraße 57, in Ravensburg. Die Ausstellung dauert vom 4. bis 30. November und ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Begleitende Lesungen: am 16. November ab 18 Uhr mit Silke Novak und am 23. November ab 18 Uhr mit Armgard Schörle und Tinka Kleffner´. Der Eintritt ist frei.