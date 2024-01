Schlechte Nachrichten für die Kunden der Stadtwerke Bad Saulgau. Die Grundversorgungstarife für Strom und Gas müssen ab 1. April dieses Jahres erhöht werden. Noch in dieser Woche verschicken die Stadtwerke die neuen Preislisten. Desalb kommt es überhaupt zur Anpassung.

Warum ziehen die Preise unter dem Jahr an?

Schuld daran ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023, wenige Tage nachdem die Kunden ihre Preislisten für 2024 auf Grundlage der vorhandenen Energiepreise erhalten haben. Das Urteil hat zur Folge, dass Zuschüsse in Höhe von 5,5 Milliarden Euro für Netzentgelte von der Bundesregierung komplett gestrichen wurden.

Hintergrund hierfür ist der vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig angesehene Bundeshaushalt 2024. Demnach mussten die Übertragungsnetzbetreiber ihre Netznutzungsentgelte neu kalkulieren. Außerdem musste mit dem Wegfall der Zuschüsse die Umlage für die Stromnetzentgeltverordnung erhöht werden.

Wie wirkt sich dieses Urteil aus?

Das Urteil hat dazu geführt, dass beim Stromverbrauch sowohl der Arbeitspreis als auch der Grundpreis angepasst werden müssen. Der Anstieg des Netto-Arbeitspreises um 9,8 Prozent beträgt pro Kilowattstunde 3,91 Cent.

Er setzt sich zusammen aus der Umlage für die Stromnetzengeltverordnung (+0,24 Cent pro Kilowattstunde netto), dem Netznutzungsentgelt (+2,22) und dem entstanden einmaligen Nachholbetrag für die Monate Januar bis März (+0,82). Außerdem wird der jährliche Grundpreis um brutto 11,90 Euro erhöht.

Beim Gas wird der Brutto-Arbeitspreis um 0,38 Cent pro Kilowattstunde erhöht, weil die Tarife für die CO2-Zertifikatekosten sowie die Gasspeicherumlage erhöht werden. Der Grundpreis bleibt unverändert. Die Steigerung liegt demnach bei 3,5 Prozent.

Und Achtung: Beim Gaspreis muss aber berücksichtigt werden, dass die von der Regierung befristete Mehrwertsteuer zum 1. April wieder 19 statt 7 Prozent beträgt.

Warum müssen die Kunden jetzt schon benachrichtigt werden?

Bei der Grundversorgung beträgt die gesetzliche Ankündigungsfrist sechs Wochen, weil die Kunden bei einer Preisanpassung ein Sonderkündigungsrecht haben. Weil aber die nächste Sitzung des Technischen Ausschusses erst am 22. Februar ist, wurde das Thema bereits in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag behandelt, damit die Änderung zum 1. April wirksam ist.

Was heißt das jetzt für die Strompreise?

Der Arbeitspreis für den Basisstrom brutto pro Kilowattstunde beträgt ab 1. April 43,89 Cent anstatt 39,98 Cent, der Grundpreis brutto beträgt 177,08 statt 165,18 Euro. Bei einer jährlichen Stromverbrauchsmenge eines Vier-Personen-Haushalts von etwa 3600 Kilowattstunden im Jahr ist daher mit einer Mehrbelastung von rund100 Euro zu rechnen.

Und was heißt das für die Gaspreise?

Verbraucht ein Vier-Personen-Haushalt etwa jährlich 25.000 Kilowattstunden, sind es unterm Strich etwa 95 Euro mehr, die bezahlt werden müssen. Der Arbeitspreis bei dieser Menge beträgt also 10,58 Cent und nicht mehr 10,20 Euro. Der Grundpreis bleibt 144,90 Euro. Dieses Rechenbeispiel basiert allerdings auf 7 Prozent Mehrwertsteuer. Bei der Rückführung zu 19 Prozent Mehrwertsteuer klettern die Preise nochmal nach oben - 11,44 Cent für den Arbeitspreis und 240,88 Euro beim Grundpreis, sodass sich die Endsumme im Jahr im Vergleich zur Preisliste mit 7 Prozent um etwa 300 Euro erhöht.

Was sagen die Stadtwerke dazu?

Die Mitarbeiter der Stadtwerke rechnen mit Anrufen und Beschwerden ihrer Kunden. „Wir können natürlich den Ärger der Kunden verstehen, weil sie mehr Geld bezahlen müssen“, sagt Martin Träger, Vertriebsleiter der Stadtwerke Bad Saulgau.

Letztendlich sei es auch für die Stadtwerke ärgerlich gewesen, sich die Mühe für die Preisblätter gemacht zu haben. „Wir haben quasi umsonst gearbeitet“, so Träger. Letztendlich habe er das Gerichtsurteil den Energieversorger dazu gezwungen, die Preise zum 1. April zu erhöhen.