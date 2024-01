Daniel Schmidt erfüllt sich seinen Traum: Der 38-jährige Küchenmeister ist neuer Mieter des früheren Unverpacktladens in der Pfarrstraße in Bad Saulgau und gibt ab Ende Februar in den Räumlichkeiten verschiedene Kochkurse. Seinen Catering-Service bietet er weiterhin an.

Die Messer sind gewetzt, die vier Quadratmeter große Kochinsel steht mitten im Raum, die Schränke sind schon eingeräumt. „Mein Spielplatz ist fertig“, sagt Daniel Schmidt. Etwa sieben Wochen lang dauerten die Umbauarbeiten, nachdem Schmidt den Mietvertrag unterschrieben hatte.

Er habe einiges Geld in den Umbau gesteckt. Aber jetzt ist alles genau so, wie er es wollte. „Das war genau der Laden, den ich mir gewünscht und auf den ich lange gewartet habe“, sagt Schmidt. Kochen sei für ihn nicht nur ein Beruf, sondern ein „höchst kreatives Handwerk, bei dem ich mich verwirklichen kann“.

Ausbildung in Aulendorf

Schmidt, der aus Michelwinnaden kommt und seit sechs Jahren mit seiner Familie in Schwarzenbach wohnt, hat das Handwerk von der Pike auf gelernt, machte seine Ausbildung im Hotel Vita in Aulendorf unter dem damaligen Eigentümer Franz Härle.

Er stand danach einige Zeit im Hotel Schwarzer Adler in der Küche, ehe er 2020 als als Betriebsleiter von Apetito Catering angestellt wurde, um als Kantinenchef der Firma Coperion in Weingarten täglich etwa 150 Mittagessen für die Mitarbeiter zuzubereiten.

Doch Schmidt ruhte sich darauf nicht aus. An der Berufsschule in Bad Überkingen absolvierte er im Juni 2022 den Meister, ist seither IHK-geprüfter Küchenmeister. Wenige Jahre zuvor begann er mit seinem Catering-Service für Hochzeiten, Firmenjubiläen und Geburtstagsfeiern - und das erfolgreich, weil er sich hauptsächlich im Sommer vor Anfragen kaum retten kann. „Ich habe sogar eine eigene Grillwurst“, sagt er.

Feuer und Flamme

Und trotzdem entschied er sich dazu, seine eigene Kochschule unter dem Namen „Feuer und Flamme“ zu eröffnen. Kochkurse sind für Schmidt nichts Neues, weil er schon öfter einen Freund bei dessen Kochkursen unterstützte. Jetzt sei es an der Zeit, selbst Kochkurse zu geben.

Dass er ab Ende Februar die regelmäßigen Kochkurse mit acht bis zwölf Gästen voll bekommt, davon ist er überzeugt. „Kochen ist ein Hype“, sagt Schmidt. Immer mehr Menschen würden gerne selbst kochen. In seinen Räumen sollen die Kochkurse ein Erlebnis für seine Gäste sein.

Für seine eigene Kochschule hat er ein Konzept zusammengestellt, um möglichst viele Zielgruppen zu erreichen. So bietet er unter anderem einen schwäbischen Kochkurs an, „für den die Teilnehmer keine Grundvoraussetzungen brauchen“.

Das Essen soll geschmacklich und optisch vom Feinsten sein. Daniel Schmidt

Gemeinsam gekocht wird in diesem etwa vierstündigen Kurs ein Drei-Gänge-Menü - geschmelzte Maultaschen, Zwiebelrostbraten mit Kräuterkässpätzle und Röstzwiebeln, schwäbisches Soufflè mit selbstgemachtem Eis. Es gibt außerdem den Kurs Küchen-ABC, in dem verschiedene Schneidetechniken beigebracht werden.

Schürzen und Getränke inklusive

Schmidt weiß aus seiner Erfahrung, „dass es bei den Kursen einen bunten Haufen geben wird, weil sich die meisten Teilnehmer untereinander gar nicht kennen“. Die Teilnehmer müssen demnach nichts mitbringen, sie bekommen Schürzen zur Verfügung gestellt, dürfen sich ihre Getränke selbst zapfen und bekommen zudem wertvolle Tipps serviert.

„Anschließend essen wir gemeinsam an einem großen Tisch“, ergänzt Schmidt, dem es wichtig ist, regionale Produkte zu verwenden, die er quasi vor der Haustür hat - Rind aus Schwarzenbach, Wild aus Boms, Schwein aus Glochen. „Das Essen soll geschmacklich und optisch vom Feinsten sein“, ergänzt Schmidt.

Eine größere zeitliche Belastung schließt er indes aus. „Ich kann das selbst steuern und entscheiden, wann ich Catering mache und wann ich Kochkurse gebe“, ergänzt er und wünscht sich - bevor es richtig losgeht - dass die Teilnehmer nach den Kursen ebenfalls Feuer und Flamme für das Kochen seien.