Pächterwechsel im KSK-Café an der Werderstraße: Auf Elisabeth Koros folgt Anfang März Cristiane Mazzorana. Die 28-Jährige wird den Stammgästen nicht fremd sein. Sie arbeitet dort schon als Vollzeitkraft seit Ende 2020.

Sechs Jahre lang war Elisabeth Koros die Pächterin des KSK-Cafés - sechs schöne Jahre - obwohl sie ungefähr 250 Stunden in der Woche im Café stand und obwohl sie nicht ein einziges Mal im Urlaub war und lediglich ein paar Tage im Jahr geschlossen hatte.

„Ich höre schon mit etwas Wehmut auf“, sagt die 61-Jährige, die außer montags schon vor 8 Uhr im Café war, weil sich um 9 Uhr die ersten Stammgäste ihr Frühstück servieren ließen.

„Ich habe in dieser Zeit eine persönliche Beziehung zu meinen Stammgästen aufgebaut“, sagt Koros, die ihren Stammgästen sogar die aktuelle Ausgabe der „Schwäbischen Zeitung“ auf den Tisch legt.

Treffpunkt für Vereine und Jahrgänger

Das seit 2007 existierende Café der Hohenzollerischen Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen mit ihrer Filiale in Bad Saulgau war von Anfang an ein beliebter Treffpunkt für Vereine, für Jahrgänger, für Berufstätige, die dort auch zu Mittag essen können. Den größten Umsatz machte Koros jedoch mit Kaffee und Kuchen.

Doch zuletzt waren die laufenden Kosten enorm gestiegen. „Da kommt man irgendwann in einen richtigen Strudel rein“, sagt Koros, der von der KSK auch noch die Pacht um 20 Prozent erhöht wurde. Das sei nicht der Hauptgrund gewesen, warum sie den Pachtvertrag nicht mehr verlängert habe. „Aber es war das i-Tüpfelchen.“

Die KSK will sich indes auf Anfrage der SZ zum Mietvertrag nicht äußern, verweist stattdessen auf den Datenschutz.

Sie dankt ihrem Team

Elisabeth Koros bedient am Sonntag, 25. Februar, zum letzten Mal ihre Gäste, bei denen sich für ihre Treue herzlich bedanken will. Der Dank gilt auch an ihr Team, das sie unterstützt hat. Die von Koros ausgestellten Gutscheine können demnach bis zum 25. Februar eingelöst werden - danach nicht mehr.

Die Stammgäste müssen nur einige Tage warten, bis sie wieder ins KSK-Café können. Dann übernimmt Cristiane Mazzorana das Ruder. „Ich freue mich sehr“, sagt die junge Frau, die seit mehr als drei Jahren im KSK-Café beschäftigt ist und der daher sowohl die Gäste als auch die Räumlichkeiten vertraut sind.

Trotz der Kostenproblematik wagt sie den Schritt in die Selbstständigkeit, unterhielt sich ausführlich mit ihrem Steuerberater. Nach langem Überlegen fasste sie den Entschluss, Nachfolgerin von Elisabeth Koros zu werden.

Die Brasilianerin Cristiane Mazzorana spricht richtig gut deutsch, obwohl sie erst 2019 mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen war. Zuerst wohnte die Familie in Bayern, wo Mazzorana in einer Eisdiele arbeitete. „Anfangs tat ich mich schwer in einem fremden Land mit einer fremden Sprache.“

Seit ihrer Jugend in der Gastronomie

2020 zog sie mit ihrer Familie nach Bad Saulgau um, wo sie mittlerweile sesshaft geworden ist. Schon mit 16 Jahren fing sie in ihrer Heimatstadt Novo Veneza in der Gastronomie an, weiß also, was auf sie zukommt.

Und Mazzorana will ihre Stammgäste behalten und plant deshalb keine großartigen Veränderungen. Aber sie habe auch schon ein paar Ideen, die sie umsetzen wolle. „Ich möchte, dass das Café auch ein Treffpunkt für junge Leute wird“, sagt Mazzorana, die sich ab Anfang März auch um die Buchhaltung und um den Einkauf kümmern muss. Aber auch darauf freue sie sich.

Die bisherige Pächterin Elisabeth Koros wohnt weiter in Bad Saulgau und wird sicher auch das ein oder andere Mal als Gast im KSK-Café Platz nehmen. Den ersten Kaffee spendiert ihr sicherlich ihre Nachfolgerin.