Die letzte Liga–Saison des Fußballbezirks Donau beginnt am Sonntag mit dem Start der Kreisliga A 2. Besonders die A–Ligen im Bezirk Donau spüren die Auswirkungen der anstehenden Strukturreform schon jetzt. Der SV Langenenslingen und der FV Neufra, die eigentlich der Kreisliga A 2 zugeordnet sind, müssen in der kommenden Spielzeit in der A 1 ran. Sie stimmten der Umgruppierung zu. Die A 2 ist so stark besetzt wie nie. Sieben Mannschaften sind neu, das ist fast die Hälfte der einzigen 15’er–Liga im Bezirk. Vier Absteiger kamen aus der Bezirksliga Donau (FC Laiz, SV Sigmaringen, SG Hettingen/Inneringen, FV Bad Saulgau), drei Aufsteiger aus der Kreisliga B wollen sich in der Liga etablieren (TSV Neufra/Hz., SV Hohentengen II, FC Mengen II). Außerdem gibt es einen Zusammenschluss mit der SGM SV Bolstern/SV Hochberg. Die Aufsteiger der vergangenen Saison, der SV Bronnen und der SV Bingen/Hitzkofen wollen ihre starken Vorstellungen in dieser Saison bestätigen. Zu den Favoriten gehören die etablierten Vereine wie der SC Türkiyemspor Saulgau und die SGM Alb–Lauchert.

SGM Alb–Lauchert (Gammertingen/Kettenacker):

Trainer Thomas Schaupp sagt: „Eine neue Herausforderung für mich und für die Mannschaft.“ Das Team vermeldet keine Neuzugänge, der Kader, der das Finale des Alb–Lauchert–Turniers erreichte, ist trotz der Abgänge stark genug, um in der Liga zu bestehen. „Die Liga ist ausgeglichen, das lässt auch mal eine Niederlage zu, weil schon am nächsten Spieltag die Tabelle wieder durcheinander gewirbelt werden kann. Wir müssen unseren Platz erst einmal finden und werden auch im System etwas verändern, wenn dies notwendig wird“, so Schaupp.

FV Bad Saulgau:

Co–Trainer Joe Chazkjewitsch sagt: „Wir haben hochkarätige Stammkräfte nach der vergangenen Saison verloren. Jetzt gilt es, sich in neuer Umgebung mit den zahlreichen Neuzugängen fest zu spielen. Durch die Konzentration der Mannschaften in den Saulgauer und Sigmaringer Raum ist davon auszugehen, dass es die spannendste Saison seit langem wird. Fast jede Woche ein Derby wartet ein Derby. Auch im Sigmaringer Raum gilt es, dagegen zu halten. Wir werden die Sache ohne Druck angehen und sehen, was herauskommt.“

SV Bingen/Hitzkofen:

Coach Markus Bednarek geht zuversichtlich in die neue Saison: „Wir haben uns in der vergangenen Saison sehr gut verkauft. Ich bin mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden. Nun hoffe ich, dass wir das — trotz der vier Bezirksliga–Absteiger — bestätigen können. In den jüngsten Turnieren konnten wir etwas ausprobieren. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie das umsetzen kann. Die Begegnungen gegen die Bezirksligisten oder Harthausen lassen keine Rückschlüsse auf die bevorstehende Saison zu. Aber wir konnten mithalten. Rückschläge sind normal. Wir haben ein strammes Auftaktprogramm, in dem sich die Mannschaft zeigen soll.“

SG SV Bolstern/SV Hochberg:

Eine neue, spannende Spielgemeinschaft. Neben dem neuen Trainer–Team arbeiten auch neben dem Platz emsige Helfer und Menschen, die etwas vom Fußball verstehen. Anton Buck sagt: „Wir haben gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Spielgemeinschaft. Neben zwei sehr guten Plätzen stellen wir eine Kreisliga–A– und eine Kreisliga–B-Mannschaft. Wir konzentrieren uns zunächst auf den Klassenerhalt. Das wird, angesichts dieser Konstellation, schwer genug.“

SV Braunenweiler:

Mit einem neuen Trainergespann geht das Team in die Saison. Johannes Reuter legt sein Augenmerk darauf, dass seine Mannschaft stabil steht. So soll sie einen Schritt nach vorne machen. Keine Probleme gab es in den vergangenen Jahren im Offensivbereich. Der Spielplan hat dem SVB zunächst viele Spiele im und gegen den Norden zugeteilt. Dann kommen zwei Aufsteiger. Los geht es gegen den dritten Aufsteiger Neufra und am 7. Spieltag wartet das erste Derby gegen Türkiyemspor.

SV Bronnen:

Das zweite Jahr ist bekanntlich immer schwerer. Vor einigen Jahren erfuhr dies Bronnen am eigenen Leib. Auf der anderen Seite hat das Team gesehen, was möglich ist wenn die Konkurrenz schwächelt. Der Lohn: das Relegationsspiel in Zwiefalten. In dieser Saison wird es schwer, diese Leistung zu wiederholen, auch angesichts der Konkurrenz. Spielertrainer Aktepe ist dennoch zuversichtlich und hat das Saisonziel mit „Top sechs“ angegeben.

FV Fulgenstadt:

Nachdem Trainer Jonathan Guth drei Jahre lang erfolgreich gearbeitet hat, hat er den Verein Richtung Hundersingen ver–, aber eine intakte Mannschaft hinterlassen. Das neue Trainerduo möchte an seiner Arbeit anknüpfen. Das Ziel — Klassenerhalt und einstelliger Tabellenplatz — wird ungleich schwerer zu erreichen sein. Trainer Kevin Kraft sagt: „Ich bin der gleichen Meinung wie zahlreiche Trainerkollegen, die sagen, dass die Kreisliga A in diesem Jahr ein Haifischbecken ist. Fast jede Woche ein Derby mit über 200 Zuschauern. Das wird spannend. Auch eine Niederlage lässt sich verschmerzen, weil jeder jeden schlagen kann.“

SG Hettingen/Inn.:

Die SG stellt zwei Mannschaften in Konkurrenz. Die erste Mannschaft bleibt unter dem alten Namen, während die zweite Mannschaft in der Kreisliga B als SG mit dem FV Veringenstadt antritt. Abteilungsleiter Maximilian Teufel sagt: „Der Abstieg war für uns schmerzhaft, aber weil die Liga durch die Mitabsteiger und Aufsteiger attraktiver wurde, haben wir den Abstieg angenommen und richtig Lust auf die neue Saison.“ Die junge Mannschaft müsse nicht mehr die langen Anfahrtswege der Bezirksliga auf sich nehmen, sondern spiele fast jede Woche ein Derby. „Für die Spieler der zweiten Mannschaft ist der Sprung zur ersten Mannschaft möglich.“ Das sei ein weiterer positiver Aspekt.

SV Hohentengen II:

Als Unterbau einer Landesliga–Truppe hat der Neuling das gleiche Problem wie alle anderen auch: Die erste Mannschaft genießt Priorität. Weil ein relativ großer Kader für die Landesliga zur Verfügung steht, lassen sich Ausfälle aber kompensieren. Und der eine oder andere Rekonvaleszent der ersten Mannschaft kann in der A–Liga Spielpraxis sammeln. Die Truppe ist zuversichtlich, die Aufgabe Kreisliga A stemmen zu können. Heiko Schäfer sagt: „Wir stehen vor einer neuen Aufgabe. Jeder muss im Training seinen Mann stehen. Sollte es mit dem Klassenerhalt nicht klappen, geht die Welt auch nicht unter.“

FC Laiz:

Das spielerische Element stand bereits im Aufstiegsjahr im Vordergrund. Daran will der neue Trainer Daniel Schwager anknüpfen. Co–Trainer Markus Marquard sagt: „Nicht nur aus diesem Grund reichte es nicht für den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Durch Langzeitverletzte (Kalyoncu, Daniel Lauria) hat auch die Substanz gefehlt. Die Kreisliga A ist nach meiner Meinung interessanter als die Bezirksliga. Fast jede Woche gibt es ein Derby, die Mitabsteiger sowie die Neulinge bereichern die Liga, genauso wie die Etablierten. Nach dem 7. oder 8.Spieltag sehen wir, wohin die Reise gehen kann.“

FC Mengen II:

Andreas Gronbach aus dem Mengener Trainerduo erwartet dass fünf, sechs Mannschaften vorne mitspielen. Die weiteren Mannschaften seien ausgeglichen, so Gronbach. Einzelne Vereine könnten es schaffen, auf sich aufmerksam zu machen. Er sagt: „Wir haben eine sehr junge Truppe, in der viele Spieler 22 Jahre oder jünger sind. Im ersten Jahr freut sich die Mannschaft, dass sie sich — als Reserve einer Landesliga–Mannschaft — mit Mannschaften wie den Bezirksligaabsteigern messen kann. Aber auch die Derbys im direkten Einzugsgebiet von Bad Saulgau und Sigmaringen werden Höhepunkte, in denen wir uns behaupten wollen.“

TSV Neufra:

Gute Fußballer hatte der TSV schon immer. Doch die suchten meistens in der Fremde ihr Glück. Doch auch die neue Abteilungsleitung um Lukas Lewandowski leitete eine Wende ein. Die Grundlage wurde in der JSG (mit Gammertingen und Kettenacker) gelegt. Die jungen Spieler sollen nun helfen, die Klasse zu halten. Lewandowski sagt: „Wir haben die Spieler, um den einen oder anderen zu ärgern. Eine Spielidee, die uns schon in der Kreisliga B auszeichnete, ist ebenfalls vorhanden. Aber angesichts der nun sehr starken Kreisliga A müssen wir uns unseren Platz erst noch suchen. Wir werden von Spiel zu Spiel denken und auch sehen, wo noch Handlungsbedarf besteht. Am Ende soll der Klassenerhalt herausspringen.“

SV Renhardsweiler:

Die Wundertüte nimmt einen erneuten Anlauf, um daran etwas zu ändern. Auf der anderen Seite haftet dem SVR seit Jahren das Image an, dass der Kader überschaubar sei und es dennoch gelinge, den einen oder anderen Titelfavoriten zu ärgern. Der SV Sigmaringen kann davon ein Lied singen. Trainer Rudi Soukup erwartet aufgrund der Liga–Zusammenstellung ein enges Rennen — oben wie unten. Er sagt: „Mein dünner Kader darf sich auf Endspiele fast jede Woche einstellen. Die Mannschaft hat in den Vorjahren auch ausgezeichnet, dass sie sehr steigerungsfähig ist.“

SV Sigmaringen:

Nach einem völlig unnötigen Abstieg aus der Bezirksliga hat Trainer Helmut Ulmer ein Problem ausgemacht — die Chancenverwertung. In zahlreichen Begegnungen verhinderte diese den Klassenerhalt. Aber auch das Abwehrverhalten war bedenklich. Vorne soll Kasper Abdulahad für Entlastung sorgen. Helmut Ulmer sagt: „In unseren bisherigen Testspielen und Turnieren habe ich schon Ansätze gesehen, um sagen zu können, dass wir neben den Mitabsteigern vorne mitspielen wollen. Das Auftaktprogramm (Alb–Lauchert, Renhardsweiler, Bingen, Laiz) ist schwer. Aber dann wissen wir, wohin der Weg gehen kann.“

SC Türkiyemspor Saulgau:

„Wir waren in der vergangenen Saison sehr nahe an unserem Ziel. Bis zur Begegnung gegen Fulgenstadt hatten wir auch das Gefühl, dass es für das Relegationsspiel reichen könnte, zumal wir auch dem späteres Meister Sigmaringendorf zuvor Paroli bieten konnten. Nach der Niederlage gegen Fulgenstadt im April war einfach der Wurm drin. So was wollen wir in dieser Saison verhindern. Die Truppe, mit 16 bis 20 Spielern, zieht im Training voll mit. Viel hängt natürlich vom Saisonauftakt ab. Mit einem guten Start ist mit uns zu rechnen“, kündigt Hadi Akyildiz an. Am meisten freue er sich auf das Stadtderby gegen den FV Bad Saulgau.

1. Spieltag: So., 20. Aug., 15 Uhr: TSV Neufra - SV Braunenweiler, FV Fulgenstadt - FC Mengen II, FC Laiz - SV Hohentengen II, SV Bingen/Hitzkofen - SGM SV Bolstern/SV Hochberg, SV Renhardsweiler - SC Türkiyemspor Saulgau, SV Bronnen - SG Hettingen/Inneringen, SGM TSV Gammertingen/SG KFH Kettenacker - FV Bad Saulgau; Spielfrei: SV Sigmaringen.