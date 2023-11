Das hat es in der Kreisliga A 2 auch noch nicht gegeben. Bis Tabellenplatz acht dürfen sich derzeit die Mannschaften Hoffnungen auf den (unbedeutenden) Herbstmeistertitel machen. Nach dem unerwarteten Auswärtserfolg von Hohentengen II in Renhardsweiler ‐ vergangene Woche hatte die Soukup-Elf den FC Mengen II entthront ‐ bewahrheitete sich auch mal wieder: Jeder kann in dieser verrückten Liga jeden schlagen.

Laiz’ Trainer Daniel Schwager, der kurzfristig mit seiner Mannschaft auf den Kunstrasen nach Sigmaringen umziehen musste und erst um 17.30 Uhr statt um 14.30 Uhr spielen konnte, kommentierte den 3:2-Sieg seines Teams gegen den SV Braunenweiler: „Wenn beide Mannschaften ihre Möglichkeiten genutzt hätten, wäre wohl ein 8:7 herausgekommen.“ Auch das hätte vortrefflich zu dieser Saison bislang gepasst.

„Nicht verstehen kann ich bespielsweise, warum Braunenweiler dort unten steht. Im Spiel nach vorne mussten wir uns in Acht nehmen, um nicht überrascht zu werden. Wenn wir das Tempo angezogen haben, sah ich schon, dass wir mit der Spitzengruppe oben dabei bleiben. Zumal auch unsere Konkurrenten sich die Punkte gegenseitig abnehmen ‐ siehe die Partie SV Sigmaringen gegen den SC Türkiyemspor oder beim Spiel der SGM Bolstern/Hochberg gegen die SGM Alb-Lauchert.“

Auch er ist von der laufenden Saison richtig überrascht und kann noch keinen Favoriten ausmachen: „Bronnen bleibt dabei, was aus Bad Saulgau noch zu erwarten ist, möchte ich noch abwarten.“ Und auch ans Tabellenende kommt nach dem Erfolg von Hohentengen II in Renhardsweiler wieder Bewegung, auch weil Bingen/Hitzkofen sich an den spielfreien FV Bad Saulgau heranarbeiten konnte.

Der nächste Spieltag, der am Samstag mit zwei Duellen der hinteren Region eingeleitet wird, könnte diese Tabellensituation noch spanender machen, nämlich dann, wenn Hohentengen II den SV Bingen/Hitzkofen schlagen sollte. Es bleibt spannend in der Kreisliga A 2 ‐ oben wie unten.