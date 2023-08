(mac) — Die erste Runde im Fußball–Bezirkspokal Donau steht an diesem Wochenende an. In der Gruppe Saulgau stehen sieben Erstrundenpartien und ein Spiel der zweiten Runde an. Die achte Partie der ersten Runde zwischen Riedlingen II und Bad Schussenried wurde auf Mittwoch 16. August (19 Uhr) terminiert. Das Spiel Seekirch — Hundersingen wurde abgesetzt. Die interessanteste Partie dürfte es in Uttenweiler am Sonntag, ab 17 Uhr geben. Im Duell der Gastgeber mit der SG Blönried/Ebersbach wird ein Bezirksligist bereits in Runde eins am Sonntagabend die Segel streichen müssen.

In der Gruppe Ehingen stehen sechs Partien am Sonntag und eine Partie am kommenden Donnerstag an. Bereits am Sonntag (15 Uhr) müssen die Sportfreunde Bussen beim TSV Rißtissen ran, am Donnerstagabend trifft A–Liga–Absteiger Daugendorf/Unlingen auf A–Liga–Aufsteiger Emerkingen/Ehingen–Süd (19 Uhr).

Bereich Ehingen, 1. Runde: Sa., 12. Aug., 16 Uhr: SF Donaurieden/Dellmensingen — SG Öpfingen II; So., 13. Aug., 15 Uhr: SG Dettingen — KSC Ehingen, TSV Türkgücü Ehingen — SGM Munderkingen/Rottenacker, TSV Rißtissen — SF Bussen, SV Niederhofen — SGM Kirchen/Herbertshofen, SGM Schmiechtal/Alb — TSG Ehingen; Do., 17. Aug., 19 Uhr: SGM Daugendorf/Unlingen — SGM Emerkingen/Ehingen–Süd (alle übrigen Mannschaften haben ein Freilos)

Bereich Saulgau: 1. Runde: Sa., 12. Aug., 18.30 Uhr: FC Mengen II — FC Ostrach; So., 13. Aug., 15 Uhr: SV Braunenweiler — SV Sigmaringen, SGM Bolstern/Hochberg — TSV Sigmaringendorf, FV Altheim — FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen, TSV Mägerkingen — FC Laiz; 16 Uhr: FC Inzigkofen/Vil./Eng. — SV Renhardsweiler; 17 Uhr: SV Uttenweiler — SGM SC Blönried/SV Ebersbach; abgesagt: Eintr. Seekirch — SF Hundersingen; Mi., 16. Aug., 19 Uhr: TSV Riedlingen II — FV Bad Schussenried (alle übrigen Mannschaften haben ein Freilos).

2. Runde: Sa., 12. Aug., 15 Uhr: SGM Scheer/Ennetach — SV Hohentengen III

Kracher zum Auftakt in Uttenweiler