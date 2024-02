Der Kostümwettbewerb der Dorauszunft und der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau geht in die nächste Runde. Die Jury ist am Gompiga Donnschtig, 8. Februar, wieder auf die originellen Kostüme, Darbietungen und die Kreativität der Phantasiegruppen gespannt.

Los geht es nach dem Setzen der Riedhutzel, das um 19 Uhr auf dem Marktplatz stattfindet. Ab etwa 20 Uhr ist die Jury wieder in einer Bad Saulgauer Gaststätte zu finden. Wo genau, wird nicht verraten.

333 Euro für den ersten Platz

Das Mitmachen lohnt sich. Die Siegergruppe erhält als Preisgeld 333 Euro, die Zweitplatzierten 222 Euro, die Dritten 111 Euro und Platz vier bis zehn jeweils 55 Euro. Neben den erfahrenen Jury-Mitgliedern Walter Beyer, Rektor der Grundschule Wald und Fan der Bad Saulgauer Fasnet, Ehrenzunftrat Josef „Beppi“ Zeitler sowie der gelernten Schneiderin Sabine Jaschinski ist SZ-Redakteurin Julia Freyda dabei.

Im vergangenen Jahr haben sich 23 Gruppen vorgestellt. Das Rennen machten die „Pop Up Shops“, welche die Ladensituation in der Innenstadt von Bad Saulgau aufs Korn nahmen. Ihr Rat: „Net online kaufa, lieber en die Sulgamer Läda laufa.“ Was es dort gerade aber alles nicht so gibt, hatten die Frauen in ihren Bauchläden dabei: Schreibwaren, Tierfutter und Fasnetszubehör zum Beispiel.

Lokale Themen

An Themen dürfte das lokale Geschehen erneut genügend Stoff bieten: Vom männlichen Zweikampf ums Bürgermeisteramt über Wettschnarchen im Schlaflabor bis hin zum tränenreichen Abschied von Bürgermeisterin Doris Schröter.

Ihr Augenmerk richtet die Jury bei ihrer Bewertung unter anderem auf die Kostüme und die passenden Accessoires. Außerdem verlangt das Reglement einen kreativen Beitrag in Form eines Gedichts, Liedes oder Tanzes - natürlich mit einem lokalen Bezug. Jedes Jurymitglied vergibt Punkte, im Anschluss werden die zehn besten Gruppen ausgewählt. Welche das sind, bleibt aber vorerst noch geheim.

Prämierung am 13. Februar

Alle Gruppen sind zum Umzug am Dienstag, 13. Februar, durch die Innenstadt eingeladen. Los geht es um 10.30 Uhr, der Aufstellungsplatz befindet sich am Stadtforum. Hier gibt es auch vorab ein stärkendes Narrenfrühstück. Gegen 13 Uhr folgt im Stadtforum die Prämierung, dann lüftet die Jury das Geheimnis, welche Phantasiegruppen das Rennen gemacht haben - und von der Dorauszunft gibt es auch direkt das Preisgeld.