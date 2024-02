Kostenloser Vortrag zum gesunden Rücken

Die Aktion Gesunder Rücken (AGR) veranstaltet am Freitag, 15. März, deutschlandweit wieder einen Tag des Rückens. Die Dorn-Bewegung beteiligt sich in der orthopädischen Praxis Dr. E. Herth in Bad Saulgau mit einem Vortrag über Dorn, Hilfe zur Selbsthilfe, mit Beinlängentestung und Korrektur derselben.

Der kostenlose Vortrag beginnt um 9.30 Uhr in der Praxis in der Paradiesstraße 32 in Bad Saulgau. „Wir sind überzeugt, dass ein gesunder Rücken viel zur persönlichen Lebensqualität beiträgt“, sagt Gerhard Weinhold, zweiter Vorsitzender der Dorn-Bewegung. Aus diesem Grund laden sie Interessierte und von Rückenschmerzen Betroffene zum Informationstag über die Dorn-Methode ein. Sie erfahren alles über die Dorn-Methode, eine sanfte, manuelle Anwendung, zur Korrektur von Körperfehlstellugen. Die Dorn-Methode ist schonend, schmerzfrei und ohne Nebenwirkungen.

Rückenschmerzen sind neben Kopfschmerzen das häufigste Schmerzproblem in Deutschland. Drei von vier Deutschen leiden mindestens einmal im Leben darunter, manche dauerhaft. Vor allem bei chronischen Rückenschmerzen ist eine passgenaue Therapie wichtig. Betroffene suchen allerdings oft Monate und sogar jahrelang nach wirksamen Behandlungen und Lösungen für ihre Schmerzen. „Mit dem diesjährigen Motto ,Dein Kompass zur Rückengesundheit’ wollen wir den Menschen im Dschungel unzähliger Angebote und Empfehlungen Orientierung geben“, sagt Detlef Detjen, Geschäftsführer der AGR. „Daher laden wir Gesundheitsexpertinnen und -experten dazu ein, rund um den Aktionstag ihre Türen für Interessierte zu öffnen und ihnen Gelegenheit zum Ausprobieren zu geben. Jeder Mensch ist einzigartig und muss seinen individuellen Weg finden.“ Als „Kompass“ zu mehr Rückengesundheit haben die Initiatoren des Aktionstages, Aktion Gesunder Rücken und Bundesverband deutscher Rückenschulen, außerdem zehn wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen formuliert.