Nachdem Thomas Kesselring Ende des vergangenen Jahres seinen Friseursalon geschlossen hat, hat Elena Ruppel nicht lange gezögert und in den Räumlichkeiten an der Unteren Hauptstraße ihr Kosmetikstudio eingerichtet.

Auf rund 150 Quadratmetern bietet die Kosmetikerin ein umfangreiches Portfolio an Schönheitsbehandlungen an. Der Friseurmeister fühlt sich derweil in seinem Salon in Herbertingen rundum wohl.

Geschmackvoll eingerichtet

Lichtdurchflutet, freundlich und geschmackvoll eingerichtet sind die Räumlichkeiten schräg gegenüber vom Tabakladen Sturm, die Elena Ruppel vor wenigen Wochen bezogen hat.

Es ist nicht zu übersehen, dass sie und ihre Familie viel Geld in die Renovierung und Einrichtung investiert haben. „Das hätte ich nicht gedacht, dass da nochmal so viel auf mich zukommt“, sagt sie im Nachhinein.

Ich habe einfach mehr Platz gebraucht. Elena Ruppel

Ein Neustart ist es für sie aber nicht. Die Kosmetikerin hatte zuvor schon Standorte in der Paradiesstraße und in der Fuchsgasse. „Ich habe einfach mehr Platz gebraucht“, sagt die Mutter von zwei Kindern. Nach langem Suchen hat sie nun auch zwei Mitarbeiterinnen gefunden, die ihr stundenweise unter die Arme greifen und unterschiedliche Qualifikationen mitbringen.

Die Unterstützung braucht sie auch. Denn das Behandlungsangebot ist groß. Neben der Fußpflege, Nagelmodellage, auf Wunsch auch mit Swarowski-Steinen oder einem anderen Nagelmuster, bietet sie die unterschiedlichsten Gesichtsbehandlungen an.

Fruchtsäurepeelings etwa, Microneedling oder eine Ultraschallreinigung. Permanent Make-up für die Augenbrauen, Lippen, Lidschatten oder Lidstrich und vieles mehr finden sich darüber hinaus auf dem Angebots-Flyer.

Für Permanent-Make-up-Behandlungen ist sie seit Längerem auch als Trainerin aktiv. Ihr Wissen wird sie im Juni bei einem Beauty-Business-Kongress in Mailand vorstellen.

Ein großes Projekt

Ein großes Projekt, das sie aktuell organisiert, verbunden mit viel Zeitaufwand. „Aber das macht mir unglaublich Freude“, sagt sie. Genauso wie das Kreieren eigener Kosmetikprodukte namens Reverans, für das sei ein Patent erworben hat. „Dieses Kosmetikstudio ist mein Leben“, sagt sie und freut sich, dass sie jetzt deutlich mehr Kapazitäten hat und neue Kunden aufnehmen kann.

Ergänzt wird ihr Angebot von einer kleinen Schmuckauswahl, die verantwortungsvoll produziert und mit einem hohen Anteil von recyceltem Material hergestellt wird.

Friseurmeister Thomas Kesselring hatte schon im Mai vergangenen Jahres seine Fühler nach Herbertingen ausgestreckt und dort den ehemaligen Friseursalon Hair-Oase zusätzlich zum Geschäft in Bad Saulgau übernommen.

Hier ist inzwischen seine Hauptarbeitsstätte. „Und hier fühle ich mich richtig wohl, es passt einfach alles“, sagt er. Angefangen bei ausreichend Parkplätzen direkt vor der Haustür bis hin zur Pacht, die in Herbertingen deutlich niedriger ist.