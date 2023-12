Konzert spricht Herz und Sinne an

Advent, die Zeit der Einkehr, der Besinnung und der Ruhe, so werden die vier Wochen vor Weihnachten gerne beschrieben. Daraus geworden ist eine Zeit, die von hektischer Betriebsamkeit und des Konsums geprägt ist. Eine Spur der Rückbesinnung auf die adventlichen Werte erlebten die Besucher, die in stattlicher Zahl zum Adventskonzert des Evangelischen Kirchenchores am dritten Adventssonntag in die Bad Saulgauer Christuskirche gekommen waren.

Der schlichte Kirchenraum mit dem die Farben des Advents dominierenden Adventskranz, dem Gesteck aus Reisig und über allem der strahlende Weihnachtsstern, stimmte optisch ein auf das, was der 20-köpfige Chor um Chorleiterin Heidrun Boll unter dem Leitgedanken „Gloria in excelsis deo“ in Tönen und Worten setzte, nämlich die Botschaft auf die nahende Ankunft des Erlösers.

Die Sehnsucht nach dem Erlöser thematisiert in barocktypischer Weise das Lied „O Heiland reiß die Himmel auf“ vom Chor in klarer Artikulation und mit ausgeglichenem Klangkörper wiedergegeben. Klar und strahlend die Soprane, vom Fundament der begleitenden Männerstimmen getragen, erzählten sie beim „Maria durch den Dornwald ging“ in der Frage- und Antwortform dieses Liedes das Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Beim „Hört der Engel helle Lieder“ fungierte der Chor als Vorsänger und die Frauenstimmen als strahlende Überstimmen, bei dem die Zuhörer beim „Gloria in excelsis deo“ zu Mitwirkenden wurden.

Die Idee, die Zuhörer immer wieder als Mitwirkende wie beim „Tochter Zion“ und „Nun singet und seid froh“ einzubeziehen, gaben der kirchenmusikalischen Stunde eine weitere Prägung.

Wie sehr Lieder in ihrer Einfachheit wirken, wenn sie gepflegt und einfühlsam interpretiert werden, bewies der Chor bei „O Bethlehem du kleine Stadt“ und dem „Lobsingt dem Herrn“. Strahlend, mit dem Forte und Piano spielend, gab es das „Ehre sei Gott in der Höhe, bei dem dessen Komponist Friedrich Silcher ganz sicher seine Freude gehabt hätte. Das innige „Mitten in der Nacht“ vereinigte die Instrumentalisten des Abends, an der Orgel Olga Balzer, Cello Julia Kleinheinz und Flöten Hanne Aichler, Elvira Jann, und den Chor zu einem hörenswerten Ganzen.

Mit einer Weihnachtsgeschichte im Spannungsfeld zwischen Einsamkeit und der Freude der heiligen Nacht und dem Wunsch von Pfarrer Walter Schwaiger („Mögen auch Sie ihren Platz an der Krippe finden“) sowie dem gemeinsam gesungenen „Ich steh’ an deiner Krippe hier“ und dem einsetzenden Glockengeläut, endete dieses Herz und Sinne ansprechende Konzert. Nach einer andachtsvollen Stille gab es dann auch den verdienten begeisterten Beifall für alle Akteure und Blumen für die Chorleiterin Heidrun Boll.