640 Hektar umfasst der städtische Wald von Bad Saulgau. Damit ist der Wald eine wichtige ökonomische Größe im Stadthaushalt. Immer mehr rückt aber die Ökologie des Waldes in den Fokus. Ökologie, Ökonomie und sozialer Ausgleich müssen neu gewichtet werden ‐ zum Vorteil der Umwelt, denn ohne sie gibt es keine Wirtschaft. Dies bedeutet, dass monokulturelle Holzäcker durch Mischwälder aus Nadel- und Laubgehölzen ersetzt werden müssen. Dass hier die Forsteinrichtung der Stadt Bad Saulgau auf gutem Weg ist, zeigte der Waldbegang mit Mitgliedern des Gemeinderats.

„Dieses Jahr ist forstwirtschaftlich ein besonderes Jahr, denn in diesem Jahr werden mit der Neuauflage der Forsteinrichtung die Leitlinien der Bewirtschaftung für die nächsten zehn Jahre vorgegeben“ führte die stellvertretende Fachbereichsleiterin Forst des Landratsamtes Sigmaringen Juliane Spiegelhalter die Mitarbeiter der Verwaltung, Gemeinderäte und Ortsvorsteher in die Waldbegehung ein, den sie zusammen mit Tobias Traber vom Regierungspräsidium Freiburg und Revierleiter Harald Müller moderierte.

Im Fokus des Waldbegangs stand, die Entwicklung der Waldwirtschaft am Beispiel des Distriktes Galgenholz vor Ort darzustellen. Auch wenn der „Brotbaum“ und Geldbringer für den städtischen Haushalt, die Fichte mit 49 Prozent Anteil an den Baumarten hat, zeigt sich die kontinuierliche Entwicklung zum Mischwald deutlich. Waren es noch zu Beginn der Aufzeichnungen 1932 86 Prozent, sank der Anteil beinahe um die Hälfte. Die Buche gewinnt als zweitwichtigste Baumart zunehmend an Bedeutung, gefolgt vom Bergahorn, machte Tobias Traber, der zusammen mit Förster Harald Müller die Betriebsinventur als Basis für die neue Waldkarte durchführte, deutlich. Idealer Fichtenbestand, Rotfäule und Borkenkäfer, Umgang mit risikoreichem Altfichtenbestand, Pflanzung versus Naturverjüngung, Umgang mit Totholz, Manuelle Holzernte oder Vollernter, Brennholzmarkt, der ideale Wald aus ökologischer Sicht und in Anbetracht des Klimawandels waren die Themen dieser Waldbegehung.

Fazit: Die Forstleute setzen in der Auseinandersetzung mit den Folgen des Klimawandels stärker auf Mischwälder. Neue Baumarten, die mit dem wärmeren Klima besser zurecht kommen, stehen im Fokus. Auf die Fichte kann der Forst aus wirtschaftlichen Gründen jedoch nicht verzichten. Sie wächst schnell, ihr Holz lässt sich leichter verarbeiten als Laubhölzer und ist am Markt nach wie vor beliebt. Dem Wald und damit auch dem Stadtwald gehört auch in Zukunft die volle Aufmerksamkeit, denn er ist nicht nur ökonomisch wertvoll und als fossiler Energieträger nachhaltig, sondern leistet einen erheblichen Beitrag zu den nationalen Klimaschutzanstrengungen. Damit spielt die Waldwirtschaft eine zentrale Rolle im Kampf gegen den Klimawandel, darin waren sich die Forstleute und die Teilnehmer der Waldbegehung 2023 einig.