Die HSG Konstanz hat am Sonntag gegen den HBW Balingen-Weilstetten II den sechsten Sieg in Serie gefeiert. Mit 31:7 Punkten bleibt die Mannschaft um den Bad Saulgauer Lars Michelberger Tabellenführer der 3. Liga. Vor rund 500 Fans, davon mehr als 100 aus Konstanz, setzte sich der Spitzenreiter mit einem hart erkämpften 33:28 (18:14)-Derbysieg auf der Zollernalb durch.

Michelberger trifft acht Mal

Konstanz feierte im Derby einen Arbeitssieg, gegen einen - wie erwartet - hochmotivierten Gegner. Auch, weil Konstantin Poltrum eine starke Leistung ablieferte, die seine Abwehr mit guter Arbeit vorbreitet hatte. 14 Paraden standen am Ende für den HSG-Schlussmann zu Buche. Die Anfangsphase gehörte Konstanz, doch nach dem 6:3 durch den achtfachen Torschützen Lars Michelberger riss der Faden.

Der HBW meldete sich mit viel Einsatz und Kampfgeist zurück und nutzte eine Überzahl mit einem 5:0-Lauf zur 11:7-Führung. „Wir waren in dieser Phase nicht diszipliniert, nicht geradlinig genug, nicht konzentriert“, ärgerte sich der HSG-Coach. Nach einer Auszeit meldete sich seine Mannschaft zurück. Nach fünf Treffern in Folge in fünf Minuten führten die Gäste mit 12:11.

Auch eine Rote Karte bremst den HBW nicht

Trotz vier Toren Rückstand zur Pause - die „kleinen Gallier“ ließen nicht locker, auch nicht nach der Roten Karte gegen Silas Wagner (40./Kopftreffer gegen Fynn Beckmann). Beim 27:27 war das Vier-Tore-Polster sechseinhalb Minuten vor Schluss aufgebraucht. „Wir sind sehr cool damit umgegangen und haben, immer dann, wenn es darauf ankam, mehrere Aktionen in Reihe, vorne wie hinten, die auf den Punkt waren.“ Fynn Beckmann und Lars Michelberger übernahmen Verantwortung und ließen die vielen laustarken HSG-Fans jubeln: 29:27 (57.).

Nach dem neuerlichen Anschlusstreffer für Balingen brachte Lützelberger den siebten Feldspieler, ging Risiko. Doch das wurde belohnt. „Wenn ich von meinen Spielern fordere, sie sollen mutig sein“, lächelte er später, „muss ich selbst auch mutig sein.“ Aus 29:28 machten die Konstanzer ein 33:28, das deutlicher aussah, als es war. „Wir hatten am Ende offensiv vielleicht noch die besseren Waffen“, sagte er. Am kommenden Sonntag (17 Uhr) kommt nun der „Vize“ des vergangenen Jahres, der TuS Fürstenfeldbruck in die Schänzle-Hölle.

HSG: Poltrum, Göres, Boieck (alle Tor), Stolz (4), Czako (3), Foege, Michelberger (8), Erifopoulos (3), Schlafmann, Hutecek (1), Knipp (1), Beckmann (3), Pliuto, Wendel, Ingenpaß (1), Köder (9/3).