72 Jahre und kein bisschen (langlauf-)müde. Konrad Blum hat das einmal mehr bei einem Großereignis bewiesen - bei den Winter World Masters Games. Vier Medaillen hat der Rentner aus Vermiglio (Lombardei) in Norditalien mitgebracht.

Medaillen haben eine besondere Note

Freudestrahlend präsentiert Konrad Blum seine Medaillen. „Das sind echte Unikate. Die Italiener haben sich was ganz Besonderes einfallen lassen“, sagt er und zeigt die Schmuckstücke vor. Ganz aus Holz, als Einfassung für ein Plättchen in der Farbe der Medaille, die der jeweilige Teilnehmer gewonnen hat. Im Falle Blums strahlen die eingefassten Plättchen zweimal in Gold und zweimal in Silber. Die Holzummantelung weist die eine oder andere Spur und Struktur auf. „Aber das macht die Medaillen ja auch zu Einzelstücken“, sagt Konrad Blum.

Gold auf der Lieblingsstrecke

Gold gab es für den in Herbertingen wohnenden Blum in der Staffel und über 15 Kilometer Skating. In der Stilart, in der er seine Hauptstärke sieht. Er siegte im Massenstart in 53:15 Minuten und distanzierte zwei Franzosen auf den weiteren Medaillenrängen deutlich. Silber holte er über zehn und fünf Kilometer klassisch. Auf beiden Strecken musste er sich demselben italienischen Konkurrenten geschlagen geben. „Vor den Spielen muss man sich drei Strecken raussuchen - man darf höchstens an drei Wettbewerben teilnehmen“, erklärt er den Modus. „Die Strecken waren sehr anspruchsvoll“, erinnert sich Blum an die Wettbewerbe in und um Vermiglio. „Die Strecke war selektiv, mit einigen schweren Anstiegen und schnellen Abfahrten.“

Harte Konkurrenz aus zwei Ländern

Dazu wartete harte Konkurrenz auf Konrad Blum, der für den DAV Pfullendorf startet. „Die Hauptkonkurrenz kam und kommt aus Frankreich und Italien“, sagt er. Auch weil die Italiener wohl ganz andere Möglichkeiten haben, vermutet Blum. „Jedenfalls treten sie nach außen immer als Team auf, haben alle die gleichen Anzüge und werden - wie ich weiß - privat gesponsert“, sagt Blum, der sich auch mit Trainingsläufen in Südtirol auf die Großereignisse vorbereitet.

Trotz der schwierigen Strecken brach Blum in die italienisch-französische Phalanx ein. Über 15 Kilometer Skating sei er „gut weggekommen“ vom Start. „Ich habe mich schnell an die Spitze gesetzt und die Führung nicht mehr hergegeben“, erinnert er sich an das Rennen.

Deutsches Quartett holt Gold

Die Staffel hat bei den Winter World Masters Games einen speziellen Modus. „In der Klasse, in der ich gestartet bin, müssen alle vier Teilnehmer zusammen mindestens 280 Jahre alt sein.“ Macht bei vier Teilnehmern mindestens 70 Jahre. „Ich bin 72 Jahre alt, die anderen drei sind 75, 69 und 77. Damit haben wir mehr als 280“, rechnet Blum vor. Und am Ende hatten er und seine Weggefährten Ludwig Höfeler, Josef Ilgner und Ludwig Saller jeweils Goldmedaillen um die Hälse baumeln. Deutschland siegte vor Frankreich und einer gemischten Staffel aus Norwegen/USA/Kanada.

Karriereende in Sicht?

Nächste Ziele von Konrad Blum sind der Gsieser Skimarathon - das Gsieser Tal ist ein Seitental des Pustertals bei Bruneck - und der Ganghofer-Lauf in Leutasch. „Der Gsieserlauf ist wohl der schönste Lauf“, sagt Blum, der sich im Sommer mit Rennradtouren und im Winter auch mit Skitouren auf seine Auftritte bei Großereignissen vorbereitet. Auftritte bei Großereignissen plant er noch für die beiden kommenden Jahre. „Nächstes Jahr ist die WM der Masters in Klosters, in der Schweiz. Im Jahr drauf, 2026, werden die Titelkämpfe in Sappada, in der Region Friaul/Venetien ausgetragen. Das ist nicht weit weg von Toblach. Von dort, wo ich zu Trainingszwecken immer meinen Wohnwagen stehen habe. Das wäre eine tolle Gelegenheit, noch einmal bei einer WM zu starten“, sagt Blum. „Vielleicht wäre das auch ein guter Abschluss. Irgendwann ist es auch mal gut“, sagt er und deutet mit einem Augenzwinkern ein Karriereende an.