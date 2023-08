Kinobetreiber Jürgen Burth ist es gelungen, am Freitag, 25. August, die Komödie „Enkel für Fortgeschrittene“ noch vor dem offiziellen Kinostart am 7. September beim 7. Bad Saulgauer Open–Air–Kino auf dem Schulhof der ehemaligen Brechenmacherschule zu zeigen. Die fünftägige Veranstaltung dauert vom 22. bis 26. August. Beginn ist jeweils gegen 20.30 Uhr.

Fanclub wird größer

Jürgen Burth macht so weiter, wie er vergangenes Jahr aufgehört hat — mit vier Filmen an fünf Spieltagen. Zum Start und zum Ende des 7. Bad Saulgauer Open–Air–Kino ist „Rehragout–Rendezvous“ auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand zu sehen. Die Komödien mit dem bayrischen Dorfpolizisten Franz Oberhofer „sind ein absoluter Publikumsmagnet. Der Fanclub wird jedes Jahr größer“, so Burth.

Wetter ist der größte Feind

Schon 2022 setzte der Kinobetreiber die Komödie „Guglhupfgeschwader“ an den Anfang seines Programms. Mit 600 Besuchern war der Film ausverkauft. Das war vergangenes Jahr nicht bei jeder Aufführung der Fall. „Von fünf Spieltagen waren drei Abende verregnet oder kühl. Das Wetter ist unser größter Feind“, sagt Burth. Schlechtes Kinowetter unter freiem Himmel kennt er mittlerweile aus den Vorjahren, was für ihn aber kein Grund ist, das Open–Air–Kino nie wieder auszurichten. „Die Veranstaltung hat sich in Bad Saulgau längst etabliert. Immer wieder fragen mich die Leute, ob und wann es wieder ein Open–Air–Kino gibt.“

Verwandte und Bekannte helfen mit

Und deshalb findet die Veranstaltung in diesem Jahr bereits zum 7. Mal statt — auch bei Regen oder milderen Temperaturen. Eine Absage erfolgt nur bei Gewitter. Unterstützt wird das Kino Saulgau von einer Reihe von Sponsoren und von einem Dutzend Verwandten und Bekannten, die an der Kasse sitzen oder Popcorn und Cocktails verkaufen. „Es ist trotzdem jedes Jahr ein Kraftakt“, ergänzt Burth, der erneut die Familie Braig aus Stuben gewinnen konnte, um die Besucher aus dem Foodtruck Bullring mit verschiedenen Burgern zu bewirten.

50 Liegestühle

Das Drumherum bleibt ebenfalls wie gewohnt. Im ehemaligen Schulhof können die Besucher sich in 50 Liegestühlen und Hunderten von Plastikstühlen die Filme anschauen, die nach Einbruch der Dämmerung beginnen. Burth freut sich vor allem darauf, mit der deutschen Komödie „Enkel für Fortgeschrittene“ mit Heiner Lauterbach und Barbara Sukowa in den Hauptrollen einen Film abzuspielen, der offiziell erst ab 7. September in den deutschen Kinos zu sehen ist. „Da musste ich viele Gespräche führen und ganz schön penetrant sein“, sagt Burth.

Nichts zum Nachdenken

Bei der Filmauswahl habe er inzwischen genügend Erfahrungswerte. Kinderfilme und schwermütige Filme zum Nachdenken und zum Grübeln würden Open Air nicht funktionieren. „Die Leute wollen Filme zum Lachen“, sagt Burth, der daher drei Komödien zeigt und dazu den letztjährigen Kassenschlager „Top Gun Maverick“, der das Potenzial dazu hat, ausverkauft zu sein. „Es ist die letzte Chance, diesen Film auf Großleinwand zu sehen“, sagt Jürgen Burth.