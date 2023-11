Bad Saulgau

Kirche öffnet Türen bei langer Einkaufsnacht

Bad Saulgau / Lesedauer: 3 min

Schwester Angela Maria hofft auf viele Menschen, die am Freitag in die Kirche kommen. (Foto: Anita Metzler-Mikuteit )

Am Freitag ist es so weit: Dann lädt Bad Saulgau im Rahmen einer langen Einkaufsnacht erstmals zum Lichterbummel in die Innenstadt ein. Spektakuläre Lichtakzente, tolle Aktionen von Einzelhändlern und Gastronomen, musikalische Überraschungen und Tanzevents stehen an diesem Abend im Mittelpunkt.

Veröffentlicht: 16.11.2023, 11:39 Von: Anita Metzler-Mikuteit