Kurze Aufregung an der Berta-Hummel-Schule in Bad Saulgau am Mittwochmorgen: Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Ravensburg hat ein zehnjähriges Kind in der Unterrichtspause seinen Mitschülern eine Softairwaffe auf dem Schulhof gezeigt, die er von zu Hause mitgebracht hat. Die Mitschüler verständigten die Pausenaufsicht.

Es liegt keine Straftat vor

Außerdem kamen Jugendsachbearbeiter der Polizei hinzu, die den Zehnjährigen nach Hause brachten, wo ein ernsthaftes Gespräch mit den Eltern erfolgte.

Die Softairwaffe war nach Erkenntnissen der Polizei nicht geladen, weshalb auch kein Schuss abgegeben wurde. Eine Straftat liegt daher nicht vor.

Keine Lebensgefahr

Eine Softairwaffe ist eine spezielle Druckluftwaffe, die aussieht wie eine echte Schusswaffe. Eine Softairwaffe verschießt Plastikkugeln mittels Federdruck, Gas oder eines elektromechanisch betriebenen Druckluftsystems.

Schüsse aus einer Softairwaffe sind nicht lebensgefährlich. Die Schulleitung hat sich auf Anfrage der SZ bis Donnerstagnachmittag zu dem Vorfall nicht geäußert.