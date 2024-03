Katja Widmann berät in Bad Saulgau Menschen mit einer Hörbehinderung

Gerade mit zunehmendem Alter ziehen sich Menschen, die nicht mehr gut hören zurück. Viele Betroffene haben über ihre Hörschädigung und deren Begleiterscheinungen keine oder wenig Informationen und wissen auch nicht, wie genau sie sich das Leben mit technischem Hilfsmittel (zusätzlich zum Hörgerät) deutlich leichter machen können. Oft landen die Hörgeräte in der Schublade, weil falsche Erwartungen geweckt wurden oder der Umgang mit Hörgeräten im zunehmenden Alter oft sehr schwerfällt.

Katja Widmann vom Landesverband der Schwerhörigen und Ertaubten Baden-Württemberg weiß laut Pressemitteilung aus eigener Erfahrung, wie wichtig gutes Hören für die Teilhabe in der Gemeinschaft ist. Sie bietet am 30. April, 21. Mai und 18. Juni jeweils von 10 bis 15 Uhr im „BürgerTreff von „Bürger helfen Bürgern“ in der Karlstaraße 7/1 Sprechstunden an. Die Beratung umfasst unter anderem Informationen zur Hörgeräteversorgung und zum Cochlea-Implantat, zum Umgang mit der eigenen Behinderung, zum Schwerbehindertenausweis, zu technischen Hilfsmitteln (Lichtsignalanlage, Kommunikationsanlagen) und zur T-Spule.

Das Beratungsangebot ist trägerneutral und kostenfrei. Termine können vereinbart werden unter Telefon 0179/6784998 oder per Mail an [email protected]