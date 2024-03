Karte zeigt Defibrillatorenstandorte in Bad Saulgau

Vor wenigen Tagen haben der Erste Beigeordnete der Stadt Bad Saulgau, Richard Striegel, zusammen mit Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck die zweite aktualisierte Karte der Defibrillatoren-Standorte von Bad Saulgau vorgestellt. Man findet sie online unter www.bad-saulgau.de im Menüpunkt „Gesellschaft/Soziales“ sowie auf der Homepage der Feuerwehr Bad Saulgau.

Laut Mitteilung der Stadt hatte die Stabsstelle Brand- und Bevölkerungsschutz im Juni, Juli und Oktober des Vorjahres im Stadtjournal einen Aufruf an sämtliche Firmen, Einrichtungen, Behörden und Institutionen gestartet, ihre vorhaltenden Defibrillatoren (AED) zu melden. So können die Standorte schon bei einem Eingang eines Notrufs von der Leitstelle als sogenanne Defi-Standorte erkannt werden. In einem weiteren Schritt veröffentlichte nun die Stabsstelle diese Karte. Die Stadt Bad Saulgau bedankt sich bei der Deutschen Roten Kreuz Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben GmbH für die Unterstützung dieses wichtigen Vorhabens.

Wer einen bestehenden Defi-Standort noch nicht gemeldet hat, kann dies jederzeit per Mail an: [email protected] nachholen.