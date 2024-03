Karl Schindler folgt auf Alois Zimmermann

Bereits im Sommer 2023 hat der Verwaltungsrat der Landesbank Kreissparkasse Karl Schindler zum neuen stellvertretenden Vorstandsmitglied gewählt. Jetzt erfolgte der offizielle Stabwechsel. Er trat am 1. März die direkte Nachfolge von Alois Zimmermann an, der Ende Februar 2024 in Ruhestand gegangen ist.

Vorstandsvorsitzender Michael Hahn gratulierte Karl Schindler ganz herzlich zum offiziellen Amtsantritt und wünschte ihm im Vertretungsfall des Vorstands allzeit eine glückliche Hand zum Wohle der Mitarbeiter und der Landesbank Kreissparkasse, heißt es in einer Mitteilung der Landesbank Kreissparkasse.. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute“, betonte Michael Hahn im Rahmen einer kleinen Feierstunde.

Karl Schindler hat 1987 seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Landesbank Kreissparkasse mit Erfolg abgeschlossen. Anschließend studierte er Wirtschaftswissenschaften Vertiefungsrichtung Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hohenheim und arbeite danach von 1992 bis 1996 bei der Commerzbank. 1996 kehrte er als Leiter der Zentralen Kreditsachbearbeitung, später Produktionssteuerung, zur Sparkasse zurück. In den Jahren wurde die Abteilung immer bedeutungsvoller und nach und nach um die Bereiche Baufinanzierungssachbearbeitung, Gutachter, Digitalisierung Kreditakten und Marktfolge Passiv Dienstleistungen erweitert. Am 1. Januar 2023 wurde Karl Schindler vom Vorstand zum Abteilungsdirektor Produktionssteuerung ernannt. Mit der Berufung zum stellvertretenden Vorstandsmitglied erfolgte nun der nächste folgerichtige Schritt in seiner Karriere.