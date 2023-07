Ein tolles Programm, eine super Stimmung und viele glückliche Gesichter — so ist die neunte Auflage des Soundwerk–Festivals am Mittwochabend über die Bühne gegangen. Mit der Open–Air–Veranstaltung hat es zwar nicht geklappt. Doch die Stadthalle bot Sicherheit vor etwaigen Wetterkapriolen und war voll besetzt.

„Die Entscheidung, die Stadthalle zu nutzen, war nicht schwierig“, sagt Julian Seßler, Geschäftsführer und Gründer der veranstaltenden Musikschule Soundwerk. „Es wäre unverantwortlich gewesen, bei der Wettersituation draußen zu sein.“ Nur die Catering–Stände wurden in unmittelbarer Nähe zum Eingang nach draußen verlagert. Außerdem, so Julian Seßler, würde sich die Stadthalle wunderbar für dieses Event eignen. Das hat sich an diesem Abend auch so bewahrheitet.

Hohe Vorverkaufszahlen

Die rund tausend Besucher konnten das Bühnenprogramm der Nachwuchstalente und deren Dozenten rundum genießen, ohne befürchten zu müssen, irgendwann von einem Gewitter überrascht zu werden. Der Geschäftsführer kommt dann auch gleich ins Schwärmen. Nicht nur wegen der hohen Vorverkaufszahlen oder dem tollen Teamwork. Er freut sich an diesem Abend besonders über die „krasse Lichtshow“, die kurzfristig vom Organisationsteam gebucht werden konnte.

Lockere Sprüche

Und die ist in der Tat ein echter Hingucker über den ganzen Abend. Dann geht es auch schon los. Der Moderator und Dozent Georgios begrüßt die „Soundwerk family“ mit fetziger Rockmusik und sorgt von Beginn an für gute Laune und lockere Sprüche. Mutig und mitunter ein kleines bisschen nervös — kein Wunder bei der großen Publikums–Schar — kommen nach und nach Schülerinnen und Schüler mit ihren Dozenten aufs Bühnenparkett und bieten ein buntes Programm aus Popsongs, Hip–Hop– und Rockmusik. Eltern, Geschwister und Freunde machen den Akteuren mit viel Applaus Mut.

Buntes Programm

Viele stehen zum ersten Mal auf einer Bühne und zeigen in dieser tollen Atmosphäre ihre vielfältigen Talente. Ob „Walking on sunshine“ von Katrina and the Waves, „She’s got the look“ von Roxette oder Phil Collins‘ „Another day in paradise“ und zwischendurch satte Hardrock–Hits — das Programm begeistert Jung und Alt und ermuntert bis in den späten Abend hinein zum Mitsingen und zum Tanzen.

Gestärktes Selbstbewusstsein

Rundweg positive Bühnenerfahrungen also, mit denen die Schülerinnen und Schüler mit gestärktem Selbstbewusstsein in die Ferien starten. „Es hätte nicht besser laufen können, wir haben auch viele Komplimente gekriegt“, sagt Julian Seßler am nächsten Tag und ist nicht zuletzt dankbar für die vielen helfenden Hände. Das neue Kassensystem habe dafür gesorgt, dass die Besucherschlangen deutlich schneller Einlass gefunden hätten als im vergangenen Jahr.

Die Musikschule Soundwerk mit ihren stetig wachsenden Schülerzahlen hat Filialen in Mengen, Ostrach und Bad Waldsee und ist seit Kurzem eine gGmbH, also eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung. „Damit wollen wir uns für die Zukunft einfach gut aufstellen“, sagt Julian Seßler.