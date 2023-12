JPO gibt Konzert-CD heraus

Im Jahr 2008 hat der jetzige Leiter der Musikschule Bad Saulgau und charismatische Geigenvirtuose Alban Beikircher die Junge Philharmonie Oberschwaben, kurz JPO, gegründet. Das Ensemble, in dem begabte junge Musiker zwischen 14 und 22 Jahren Orchestererfahrung sammeln, hat bis auf die Corona-Zwangspause vier hochkarätige Konzerte pro Saison gegeben und sich im oberschwäbischen Raum einen exzellenten Ruf erspielt. Auch im 15. Jahr seines Bestehens sind das Orchester und Alban Beikircher vom Publikum euphorisch gefeiert worden. Nach guter Tradition wurde nun zum Ende der Konzertsaison eine CD editiert, auf der die komplette Aufführung, diesmal verteilt auf zwei Platten, in sehr guter Tonqualität festgehalten ist.

Damit bekommen Musikfreunde, die das JPO-Konzert verpasst haben, eine Chance, den Abend in voller Länge nachzuerleben. Und Besucher, die den Klangwelten nochmals in Ruhe nachspüren möchten, schaffen dies ebenfalls dank der CD.

Bei der offiziellen Vorstellung der Discs am vergangenen Wochenende freute sich Alban Beikircher, wie gut seine Schützlinge selbst höchst kritische Stellen in den Werken gemeistert hatten. Etwa im Auftaktstück des Abends, Mozarts sogenannter Jupiter-Sinfonie, wo auf filigran- transparent musizierte Tongemälde äußerst vertrackte Fügungen folgten. Ein ähnliches Lob gab es für bravourös gemeisterte musikalische Hürden in Jean Sibelius’ Sinfonie Nr. 5 es-Dur. Als Beweise dienten Tonbeispiele aus den CDs, an denen auch die zahlreich anwesenden Orchestermitglieder ihr Spiel überprüfen und bewerten konnten.

Entsprechend der Binsenweisheit „Nach der Konzertsaison ist vor der Konzertsaison“ hat sich Alban Beikircher schon intensiv mit dem Programm für 2024 befasst. Offensichtlich ist es ihm leicht gefallen, für 2024 ein sehr stimmiges Programm zu konzipieren. Dazu gehört die Vertonung von Goethes „Der Zauberlehrling“ aus der Feder des französischen Komponisten Paul Dukas. Das Stück ist durch den Walt Disney-Film „Fantasia“ sehr bekannt geworden, in dem Micky Maus als Zauberlehrling gegen Besen und Wasser kämpft. Aus Puccinis Oper „Manon Lescaut“ erklingt das „Intermezzo“ und Beethovens 6. Sinfonie, eine Pastorale, wird den Höhepunkt des Abends bilden. Der Komponist hat darin eine Hymne auf die Natur und das Landleben gestaltet, die seine tiefe Naturverbundenheit musikalisch beschreibt. Was das jährliche Auftragswerk betrifft, das dem Orchester als Uraufführung „auf den Leib geschrieben wird“, gibt es noch wenig Konkretes. Erwartet wird es von dem blinden, vielfach ausgezeichneten Komponisten und Pianisten Heinrich Hartl, der für anspruchsvolle, gut verständliche Stücke bekannt ist.

Die neue Konzertsaison wirft auch für andere Beteiligte ihre Schatten voraus. Junge Musikerinnen und Musiker, die einen Platz im Orchester erhalten möchten, lancieren zum Teil schon jetzt ihre Bewerbung. Die Vorstandsmitglieder des JPO-Förderkreises befassen sich im Rahmen ihres Aufgabenbereichs mit entsprechenden Planungen. Denn ohne ihre Tatkraft und Einsatzfreude ließe sich ein Unternehmen wie die Konzerttätigkeit des Orchesters, das teils bis zu siebzig Mitwirkende umfasste, niemals stemmen. So haben die „Terminspezialisten“ bereits erfolgreich über Auftrittsorte, -stätten und -daten verhandelt.

Hier der fast komplette Konzertplan, wobei die Daten für den zweiten Auftritt noch fixiert werden: 21. September 2024: Premiere in Bad Saulgau; 4. Oktober 2024: Tuttlingen: 5. Oktober 2024: Bad Waldsee

Die Doppel-CD der JPO-Konzertsaison 2023 kann ab sofort in der Schwaaz-Vere-Buchhandlung in Bad Saulgau zum Preis von zehn Euro erworben werden. In Sigmaringen hält die Buchhandlung Rabe die CDs ebenfalls für zehn Euro bereit.