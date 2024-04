Vermutlich jede Coverband hat seine Songs im Repertoire. Im Internet muss man nicht lange suchen, um dutzende von Tribute-Bands zu finden, die dem Sound und den Songs der Musiklegende Johnny Cash huldigen.

Am Samstag durfte sich das Publikum im Stadtforum Bad Saulgau davon überzeugen, dass „The Johnny Cash Roadshow“ nicht ohne Grund zu den besten Tributeshows der Welt gehört. Clive John und seine Band präsentierten Hit an Hit aus den verschiedenen Jahrzehnten und Genres des Musikers.

So setzt sich das Publikum zusammen

Die Musik von Johnny Cash wird über die Generationen hinweg geliebt. Die einen sind mit ihr aufgewachsen, verbinden mit ihr Erinnerungen und Träume. Andere haben sie vielleicht zunächst als gefälligen Country abgetan und sind erst durch die American Recordings in den 1990er-Jahren zu Anhängern geworden. Entsprechend gemischt fiel auch das Publikum in Bad Saulgau aus. Eine tanzfreudige Gruppe Petticoatträgerinnen war auch dabei.

Lob von besonderer Seite

Wer sich nicht schon im Vorfeld Kostproben der Show angesehen hatte, wurde gleich beim ersten Song abgeholt. Sänger Clive John kommt dem Original so nah, dass ihn sogar schon Caitlin Crowell, die Enkelin von Johnny Cash, dafür gelobt hat. Und das hörte auch der Laie und wippte gleich mit.

Kommt ziemlich nah ans Original: Clive John. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Fast 20 Jahre auf Tour

Den Erfolg haben sich Clive John und sein Team hart erarbeitet. Im kommenden Jahr können sie das 20-jährige Bestehen ihrer Roadshow feiern, an deren Details sie immer wieder gefeilt haben. Dazu gehört auch, dass mit Meghan Thomas die perfekte Besetzung für June Carter gefunden wurde.

Während der Perfomance wurden auf einer Leinwand Bilder aus dem Leben und von Auftritten des 2003 verstorbenen Cashs gezeigt. Keyboarder Simon Finch gab der Veranstaltungstechnik noch einige Zeichen, bis er zufrieden war.

Welche Songs nicht fehlen dürfen

Country, Rock’n’ Roll, Gospel - die gut zusammengestellte Playlist folgt den Lebensphasen des Sängers. Walk the line“, „A boy named Sue“, „Ghost riders in the sky“ oder „I got stripes“ waren genauso dabei wie „Jackson“, „It ain’t me babe“ oder „Daddy Sang Bass“.

Die Roadshow bringt Stimmung ins Stadtforum. (Foto: Robert Oberkofler )

Für „Highwayman“ - zu denen in der Originalbesetzung neben Johnny Cash, Willie Nelson, Waylor Jennings und Kris Kristofferson gehörten - übernahmen auch die anderen Bandmitglieder eine Strophe. Meghan Thomas steuerte hierzu erfreulicherweise den Part „Freedom Rider“ aus der Version der Highwoman bei.

Dieses Lied garantiert Gänsehaut

Mit seiner Version von „Hurt“ - für den die anderen Musiker die Bühne verließen - sorgte Clive John für Gänsehaut und zog auch die letzten im Publikum auf seine Seite. Bevor er sich voll auf die Roadshow fokussierte, hat Clive John übrigens acht Alben mit eigenen Songs veröffentlicht und damit die Country-Charts gestürmt.

Dass der Akzent des aus Worcestershire stammenden Sängers nicht so ganz zum amerikanischen Cash-Stil passt, wird nur bei den Passagen zwischen den Songs deutlich.

Aber dass er sich hier nicht verstellt, ist authentisch. Und das Publikum soll ja auch erfahren, dass er mit zwei Mundharmonikas spielt, die wirklich einmal Johnny Cash gehört haben.

Mit den Musikern ins Gespräch kommen

Das Konzert in Bad Saulgau war trotz Zugaben viel zu schnell vorbei und es war schade um jeden freien Platz. Ganz ausverkauft war die Show nämlich nicht. Die Musiker zeigten sich im Anschluss im Foyer, plauderten mit Gästen und signierten Eintrittskarten.