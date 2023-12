Die vom Verbandstag 2022 beschlossene Spielklassen- und Verbandsstrukturreform wird zur kommenden Spielzeit 2024/25 umgesetzt. Das Verbandsgebiet umfasst dann anstatt wie bisher 16 nur noch zwölf Bezirke. Bei der Namensgebung wurden die folgenden Vorschläge aus den jeweiligen Bezirken berücksichtigt und vom Beirat beschlossen.

Die Bezirke im einzelnen: Bezirk 1 (Böblingen und Stuttgart) Name: Stuttgart/Böblingen. - Bezirk 2 (Leonberg, Ludwigsburg, Vaihingen/Enz) Enz/Murr. - Bezirk 3 (Heilbronn, Kocher/Jagst, Künzelsau, Öhringen, Bad Mergentheim) Franken. - Bezirk 4 (Aalen, Heidenheim, Schwäbisch Gmünd) Ostwürttemberg. - Bezirk 5 (Esslingen, Göppingen, Nürtingen) Neckar/Fils. - Bezirk 6 (Blautal/Lonetal, Ehingen, Illertal, Ulm, Neu-Ulm) Donau/Iller. - Bezirk 7 (Münsingen, Reutlingen, Tübingen) Alb. - Bezirk 8 (Friedrichshafen, Ravensburg, Wangen) Bodensee. - Bezirk 9 (Riß, Saulgau, Sigmaringen) Oberschwaben. - Bezirk 10 (Calw, Nördlicher Schwarzwald) Nordschwarzwald. - Bezirk 11 (Rottweil, Tuttlingen, Zollern) Schwarzwald-Zollern. - Bezirk 12 (Backnang, Crailsheim, Schorndorf, Schw.-Hall, Waibl.) Rems/Murr/Hall.

Der 34. Verbandstag des Württembergischen Fußballverbandes wird am 20. Juli 2024 in der Carl-Benz-Arena in Stuttgart stattfinden. Die Termine für die vorgelagerten Bezirkstage gibt es auf der Webseite wuerttfv.de.