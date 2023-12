Nachdem unsere Redaktion darüber berichtet hat, dass sich ein Lehrer des Störck-Gymnasiums gegenüber Schülerinnen unangemessen und grenzüberschreitend verhalten haben soll, schaltet sich jetzt der Anwalt des Lehrers ein. Armin Schneider von der Biberacher Kanzlei Solutio beteuert nach einem Gespräch mit seinem Mandanten, dass die Vorwürfe - so wörtlich - „völlig haltlos“ sind. Schneider spricht von einer „Hetzjagd“, „Rufmord“ und er sagt verärgert: „Mein Mandant soll offensichtlich auf allen Ebenen fertig gemacht und zur Strecke gebracht werden.“

Herr Schneider, Sie vertreten einen Lehrer des Störck-Gymnasiums. Ihm wird vorgeworfen, einer Schülerin aus naher Distanz in den Ausschnitt geschaut zu haben. Laut dem Brief einer Lehrerin sei das mehrfach vorgekommen. Was sagt Ihr Mandant zu den Vorwürfen?

Mein Mandant weist diese Vorwürfe entschieden als völlig haltlos zurück. Was hier insgesamt geschieht, ist hochgradig rechtswidrig und grenzt an Aufruf zur anonymen Hetzjagd gegenüber meinem Mandanten, veranlasst durch eine Lehrerkollegin meines Mandanten.

Diese Kollegin, deren Namen er bis dato nur vermuten kann, sieht sich laut Berichterstattung der „Schwäbischen Zeitung“ veranlasst, von sich aus Eltern anzuschreiben und diese aufzufordern, Sachverhaltsbeschriebe „anonym oder namentlich“ - auch nicht unmittelbar betroffene Schülerinnen, sogar ehemalige Schülerinnen des Lehrers - zu verfassen.

War an der Berichterstattung etwas auszusetzen?

Nein. Der Bericht war sauber und fair. Es ist aus Sicht der Eltern nachvollziehbar, dass sich die Kollegin meines Mandanten der Belange der Schülerinnen angenommen hat. Es sind jedoch Ermittlungen auf eigene Faust gegenüber einem Kollegen, für die ausschließlich die Schulleitung oder die Schulbehörde und gegebenenfalls eine Ermittlungsbehörde zuständige wäre, wenn die Sachverhalte einen Anfangsverdacht rechtfertigen würden.

Alles andere ist frei erfunden. Armin Schneider

Diese Lehrerin hat überhaupt keine Ermächtigungsgrundlage für solch ein Handeln. Offenbar geht es hier nicht um rechtsstaatliche Sachverhaltsermittlung, sondern hier haben Personen das Recht in die eigene Hand genommen. Mein Mandant soll offensichtlich auf allen Ebenen fertig gemacht und zur Strecke gebracht werden.

Angeblich hat eine Schülerin geäußert, dass Schülerinnen, die enge Oberteile tragen, bessere Noten bekommen. Was sagt Ihr Mandant zu diesen Vorwürfen?

Auch diese Aussage entbehrt jeder Grundlage. Es gibt am Störck-Gymnasium für mündliche Noten Niveaukonkretisierungen, die mein Mandant selbstverständlich auch immer anwendet.

Schriftliche Leistungsfeststellungen werden transparent gestellt und korrigiert. Alles entspricht der Notenverordnung des Kultusministeriums. Alles andere ist frei erfunden.

Das Regierungspräsidium Tübingen wurde seitens der Schule eingeschaltet. Was ist bei dem Gespräch Ihres Mandanten mit dem RP herausgekommen?

Wenig. Das Gespräch dauerte nur 15 Minuten. Meinem Mandanten wurde nur bekannt gegeben, dass Beschwerden wegen „distanzlosem Verhalten“ gegen ihn vorlägen.

Mein Mandant hat bis dato keine Akteneinsicht beim Regierungspräsidium erhalten, sondern kennt die Behauptungen von anonymen Personen nur aus dem Pressebericht. Diese sind vage als „distanzloses Verhalten“ beschrieben.

So wurde es gegenüber dieser Zeitung beschrieben.

Ja. Aber was ist bitte „distanzloses Verhalten“? Das muss die Gegenseite voll umfänglich erklären. Die Tatsache, dass sich das Regierungspräsidium zu Äußerungen hinreißen lässt, ohne vorher dem betroffenen Lehrer überhaupt Akteneinsicht zu gewähren, ist ungeheuerlich.

Es wird für jeden erkennbar der Weg zur schnellen Vorverurteilung gesucht. Armin Scheider

Der rechtlich vorgegebene Weg ist, dass zunächst dem Betroffenen offenbart wird, was ihm konkret zur Last gelegt wird. Dann erhält er Akteneinsicht. Hiernach ist es seine freie Entscheidung, ob er sich äußern will oder nicht. Dies ist hier nicht geschehen.

Es wird für jeden erkennbar der Weg zur schnellen Vorverurteilung gesucht. Mein Mandant ist Beamter und hat auch gegenüber der Behörde als seinem Dienstherrn einen Anspruch darauf, fair und korrekt behandelt zu werden. Hier wird die aber Unschuldsvermutung aber auf den Kopf gestellt.

Wollen Sie juristisch gegen die Lehrerin vorgehen, wenn sich die Vorwürfe nach der Untersuchung durch das Regierungspräsidium als haltlos erweisen?

Ja, diese Möglichkeit hält sich mein Mandant selbstverständlich offen. Auch gegen weiterhin getätigte Beschuldigungen werden wir im Bedarfsfall vorgehen. Eine solche skandalöse Form des Rufmordes ist nicht hinzunehmen.