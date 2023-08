Jetzt anmelden bei der Musikschule

Spielerisch werden an der Musikschule so genannte Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, Kreativität, Eigeninitiative, Selbstorganisation und Durchhaltevermögen erlernt. Ab dem kommenden Schuljahr bietet die Städtische Musikschule Bad Saulgau wieder Unterricht in den folgenden Elementar– und Instrumentalfächern: Kurse für Babys bis eineinhalb Jahren in Begleitung eines Elternteils, Musikgarten für Kinder von von eineinhalb bis drei Jahren in Begleitung eines Elternteils, musikalische Früherziehung von vier bis sechs Jahren, Singen–Bewegen–Sprechen in Zusammenarbeit mit den Kindergärten, musikalische Grundkurse von sieben bis neun Jahren mit Blockflöte, rhythmischer Grundkurs von sechs bis acht Jahren, Klavier, Keyboard, Kirchenorgel, Violine, Viola, Violoncello, Gitarre und E–Gitarre, Gesang, Querflöte, Klarinette, Saxofon, Oboe, Fagott, Blockflöte, Trompete, Tenorhorn, Bariton, Horn, Posaune, Tuba, Percussionsinstrumente und Schlagzeug.

Die elementaren Musikkurse werden zumeist in Gruppen von sechs bis elf Kindern unterrichtet. Die Instrumentalfächer werden üblicherweise als Kleingruppen oder im Einzelunterricht durch professionelle, an Musikhochschulen ausgebildete Lehrkräfte erteilt. Der Unterricht findet im Hauptgebäude der Musikschule im Alten Kloster Bad Saulgau, in der Oberamtei beim Rathaus oder aber auch in zahlreichen inner– und außerstädtischen Außenstellen statt.

Anmeldungen sind in diesen Tagen möglich. Anmeldeformulare sind an der Pforte des Rathauses erhältlich, ebenso auf der Homepage unter www.musikschule–badsaulgau.de