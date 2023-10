Noch Anfang September hat „Bischof“, wie der Vollblutmusiker genannt wurde, mit seinen Trio-Kollegen der „Dreikönigmusig“, Hans Georg Rimmele und Peter Wagerer, einen musikalischen Auftritt bestritten. Natürlich mit seinem Lieblingsinstrument, dem Banjo, das er, dem Gewicht des Instruments geschuldet, stets auf seinem Hocker sitzend spielte.

Vater von zwei Söhnen

Und so wird man Bruno Bischofberger in Erinnerung behalten, denn am vergangenen Wochenende ist der Vater von zwei Söhnen im Beisein seiner Frau Antje unerwartet verstorben. Er wurde 75 Jahre alt und hatte noch viel vor. Mit dem Ensemble der „Oberschwoba Bagasch“ standen Engagements im Raum, die Bad Saulgauer Engelsinger wollte er als Dirigent wieder auf ihren Einsatz an Heiligabend vorbereiten, sich seinen Enkeln widmen und und und.

Die Kunde von Bruno Bischofbergers Tod hat sich in Windeseile in seinem Wohnort Herbertingen verbreitet. Doch nicht nur dort. Da er als charismatischer Jazzer in verschiedenen Bands mit teils großer Reichweite spielte, betrauert man seinen Tod weit über die Region hinaus bis in Bad Saulgaus französischer Partnerstadt Chalais, wo „Bischof“ seit Beginn des Freundschaftsvertrags ein Begriff ist.

Sein Lebenselixier

Musik war für ihn ein Lebenselixier. Da verwundert es nicht, dass er eine Reihe von Instrumenten beherrschte. Als Zehnjähriger wurde er in der privaten Musikschule Enzensberger am Akkordeon unterrichtet, wo er erste Konzerterfahrungen sammelte. Dann kamen die Saiteninstrumente Gitarre, Banjo und Ukulele dazu, gefolgt von der Tuba, die er als Mitglied der Stadtmusik blies.

Sein Herz gehörte jedoch dem Banjo, das er unter anderem über 20 Jahre in „Schwaaz Vere’s Jazz Gang“ spielte. Er war auch bei „Stützles Halbe Stompers“ präsent, bei den „Gentlemens“ und am Akkordeon in der Klezmer-Formation „Fir Brüder“. Darüber hinaus wurde er als Aushilfsmusiker im ganzen süddeutschen Raum gebucht.

Er hängt seinen Beruf an den Nagel

Die Liebe zur Musik bewog ihn beizeiten, seinen Beruf als Grund- und Hauptschullehrer an den Nagel zu hängen. Jetzt konnte er sich seiner zweiten Passion, der Kunst, widmen, wozu er ein Studium an einer Konstanzer Fachschule aufnahm, die er als Grafiker verließ. Herbertinger Bürger kennen ihn auch als Mitarbeiter der örtlichen Besamungsstation, eine Tätigkeit, die ihm ob des Kontakts mit „seinen“ Bauern „riesen Spaß“ machte.

Die „Dreikönigmusig“ mit Hans Georg Rimmele (links) und Peter Wagerer (rechts) trauert um Banjospieler Bruno Bischofberger (Foto: Monika Fischer )

Bad Saulgau war „Bischofs“ zweite Heimat, wo er ungern den Samstagsstammtisch im Dreikönig verpasste. Dort war er nicht nur als Musiker, sondern auch als glänzender Unterhalter bekannt, der seine Sprüche klopfte und Witze aus dem Ärmel schüttelte, „einfach lustig“ gewesen sei, wie Hausherr Hans Georg Rimmele erzählte.

Er hinterlässt eine Lücke

Nicht nur in Jazzkreisen hinterlässt Bruno Bischofberger eine Lücke. Auch die Bad Saulgauer Engelsinger vermissen schmerzlich ihren Dirigenten. Er hatte ihre Auftritte akribisch geplant und dokumentiert, wovon Peter Stützle, der für ihn einspringt, viel profitiert.

Darüber hinaus war er ein hoch qualifizierter Chorleiter, der es auch verstand, die Sänger zu einer Gemeinschaft zusammenzuschweißen. „Bischofs“ Lieblingsstück, das „Hirtenlied“, wird die Choristen immer an ihn erinnern. Auf dem Friedhof wollen sie ihn damit ans Grab begleiten.