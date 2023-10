Bad Saulgau

Jahreskonzert der Mädchenkantorei

Bad Saulgau

Die Mädchenkantorei St. Johannes in der Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg beim vorbereitenden Chorseminar mit John Rutter (vorne im Bild). (Foto: Landesakademie )

Unter dem Motto „All things bright and beautiful“ findet am Sonntag, 29. Oktober, um 18 Uhr das Jahreskonzert der Mädchenkantorei in der Bad Saulgauer Johanneskirche statt.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 10:03 Von: sz