Isabelle Bodensehs Quartett spielt im alten Kloster

Lust auf Abwechslung? Dann ist ein Konzert von Isabelle Bodensehs Quartett am Freitag, 27. Oktober, ab 20 Uhr im alten Kloster ein Muss. Die Flötistin, die gleich drei verschiedene Flöten in ihr melodisches und facettenreiches Spiel einbindet, punktet in ihrem Quartett mit der außergewöhnlichen Verbindung aus Flöte und Orgel.

Mit dem Gitarristen Lorenzo Petrocca, dem Orgelvirtuosen Thomas Bauser und Lars Binder an den Drums hat Bodenseh ein erfahrenes Quartett auf die Beine gestellt, das untereinander besonders einfühlsam harmoniert. Wer sich für einen Abend auf eine musikalische Reise von lateinamerikanischen Klängen bis zum Hammond-Sound der 60er- und 70er-Jahre begeben will, sollte dieses Konzert nicht verpassen.

Bei ihrem nicht ganz einfachen Alltag setzt Isabelle Bodenseh die hohe Kunst der Improvisation aber auch für eine Arbeit im Dienst der Inklusion ein. Allzu oft muss hier improvisiert werden, weil die Inklusion in der Gesellschaft wie auch in der Politik an ihre Grenzen stößt. Isabelle Bodenseh hat selbst eine schwerst behinderte Tochter (Juliett, 21 Jahre alt) und erfährt allzu oft wie abweisend in der Gesellschaft damit umgegangen wird. Isabelles Worte: „Behinderte Menschen leiden mehr an der Ablehnung in der Gesellschaft und dem Fakt, dass sie vielerorts ,gehindert’ werden teilzuhaben als an ihrer Behinderung“.

Behinderte Menschen haben mit einem Begleiter freien Eintritt zum Konzert, eine Anmeldung ist aber erforderlich per mail an [email protected]. Der Eintritt kostet 22 Euro, im Vorverkauf und für Vereinsmitglieder ermäßigt um zwei Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.

Karten