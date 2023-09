Innenstadt bereitet sich auf Herbstflohmarkt vor

Die Innenstadt Bad Saulgaus verwandelt sich am Samstag, 23. September, von 8 bis 16 Uhr wieder in ein Paradies für alle, die auf der Suche nach dem Besonderen, Seltenen, Kostbaren und Ausgefallenem sind: Der Herbstflohmarkt ruft!

350 Flohmarkt–Plätze haben sich Privatpersonen gesichert, dazu kommen noch rund 30 Händler und Imbissstände. Los geht es offiziell um 8 Uhr — mit den ersten Händlern rechnet der Veranstalter, die Tourismusbetriebsgesellschaft Bad Saulgau (TBG), allerdings schon im Morgengrauen, gegen 6 Uhr. Und mit den „frühen Vögeln“ kommen auch die ersten Schnäppchenjäger, die von Stand zu Stand ziehen, um ganz besonders kostbare Stücke zu ergattern — wie heißt es so schön: „Wer zuerst kommt, malt zuerst!“

Launiges Feilschen und intensives Gekruschtel machen bekanntlich hungrig. In der Fußgängerzone kann man sich wie gewohnt an verschiedenen Imbissständen stärken, um dann die nächsten Stände abzuklappern.

Mittwochs und samstags, wartet jeweils von 7 bis 13 Uhr ein breites und wechselndes Sortiment, wie beispielsweise Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch auf Besucher. Besondere Erzeugnisse, wie Schinkenspezialitäten aus Südtirol, prickelnder Rebsaft aus Italien und schwäbische Snacks für den kleinen Hunger, runden das Angebot ab. Am 23. September ist der Wochenmarkt in das bunte Flohmarktgeschehen integriert — der besonders frische Wocheneinkauf lässt sich also gleich miterledigen.

Auch die Krämermarkthändler machen sich am 23. September auf nach Bad Saulgau. Angeboten werden Kleidung, aber auch Schuhe, Gürtel, Schmuck, Haushaltswaren und vieles mehr.

Wer nicht zu Fuß, mit dem Bus oder der Bahn anreist, findet Parkmöglichkeiten beim Festplatz, auf dem Chalaisplatz sowie in den Parkhäusern am Rathaus, in der Lindenstraße und beim Stadtforum. Zwei WC–Wagen finden Sie in der Unteren Hauptstraße (in der Nähe des Marktplatzes) und in der Werderstraße (bei der Kreissparkasse). Bereits ab fünf Uhr sind die Wagen am Samstag für die ersten Händler geöffnet. Außerdem können die WCs bei unseren Gastronomen mit dem Zeichen „Ja bitte“ genutzt werden.

Folgende Straßen werden durch den Herbstflohmarkt belegt und sind von 5 bis 18 Uhr nicht befahrbar: